Традиция вернулась! Ульяновск собрал любителей бега

Город на Волге провел традиционную легкоатлетическую эстафету под эгидой проекта «Спорт — норма жизни».

В минувшие выходные центр Ульяновска стал большой беговой дорожкой — ведь на главных улицах города 24 апреля состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда». 77-й по счету забег прошел при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни».

История из 1943-го

История эстафеты началась в непростом военном 1943 году — первый забег впервые состоялся в год образования Ульяновской области. В нем приняли участие 169 спортсменов из одиннадцати городских трудовых коллективов — и юные бегуны, и мужчины, и женщины. С тех пор ульяновская эстафета была ежегодным спортивным событием, лишь в 2020 году из-за пандемии забег пришлось отменить.

И вот, пропустив год, традиция вернулась! В 2021 году 77-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» была включена в календарь мероприятий Всероссийской федерации легкой атлетики, получила поддержку от всероссийского движения «Спорт — норма жизни».

Кстати, в декабре прошлого года Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области и федеральный проект «Спорт — норма жизни» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Согласно этому соглашению, стороны будут совместно проводить спортивные мероприятия и создавать условия для занятий спортом всех категорий жителей региона — развивать инфраструктуру, внедрять новые обучающие физкультурно-спортивные программы и улучшать материально-техническую базу специальных спортивных учебных учреждений.

Почетными гостями эстафеты стали звездные легкоатлеты: олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, заслуженный мастер спорта России, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский и олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Крылов. К ним присоединились представители администрации региона — врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и и.о. министра спорта региона Рамиль Егоров.

— Я рад в этот весенний день приветствовать всех на этом замечательном спортивном мероприятии. Для кого-то это будет стартом в богатую успехами спортивную жизнь. Для кого-то — проверкой себя на прочность. Для кого-то — проверкой команды, в которой он бежит. Желаю вам успехов, спортивных достижений и всего самого наилучшего, — обратился к участникам эстафеты Алексей Русских.

Участники легкоатлетической эстафеты. Фото Пресс-служба проекта «Спорт — норма жизни».

Варвара Баранова — новый посол проекта

В ходе церемонии открытия эстафеты было объявлено, что новым послом проекта «Спорт — норма жизни» стала мастер спорта России, победительница первенства Европы, призер европейских и мировых первенств по гребле на байдарках и каноэ Варвара Баранова. Послами проекта становятся спортсмены, чья деятельность позволяет популяризировать спорт, физическую культуру и активный образ жизни.

Спортсменка, претендующая на попадание в олимпийскую сборную России, не смогла присутствовать на церемонии лично — сейчас Варвара находится на тренировочных сборах в Краснодарском крае. Однако она приняла участие в церемонии дистанционно, записав видеообращение к участникам эстафеты:

— Для меня большая честь стать амбассадором федерального проекта «Спорт — норма жизни». Со своей стороны я обещаю пропагандировать спорт и здоровый образ жизни! Спорт объединяет и дает нам силы и здоровье. «Спорт — норма жизни» — для меня это не просто слова. Спорт — это и есть вся моя жизнь. С помощью спорта можно добиться успехов в любом деле. Он закаляет, дисциплинирует, дает нам силы и настроение, позволяет становиться сильнее. Давайте вместе мотивировать окружающих на занятия спортом!

Также во время церемонии открытия эстафеты в команду проекта «Спорт — норма жизни», которая объединяет тех, кто помогает российскому спорту развиваться на самых разных уровнях, приняли Алексея Русских, Рамиля Егорова и Юрия Борзаковского.

— Я вижу, что в эстафете участвуют люди из разных видов спорта. Но главное, что атлетика, королева спорта, нас объединила сегодня. Хочу пожелать всем хорошего накала, спортивной борьбы. Пусть победит сильнейший, — сказал во время открытия эстафеты Юрий Борзаковский.

Главный старт ульяновской весны

Маршрут традиционного забега пролегал по закрытым от автомобильного движения на время эстафеты центральным улицам Ульяновска — улице Новый Венец, улице Гончарова, улице Ленина, улице 12 сентября... Можно сказать, что это забег не просто по центру Ульяновска, но по главным достопримечательностям славного города на Волге с богатой историей. Стартовый же городок расположился на Соборной площади.

Там же разместилась зона активности проекта «Спорт — норма жизни», где участники эстафеты и зрители могли узнать больше о том, как в рамках проекта развивается массовый спорт и спорт высоких достижений в России, поиграть в спортивные игры и получить различные сувениры на память — от фотографий в яркой фотозоне до спортивных защитных масок, все еще актуального атрибута нашей жизни.

А участников и зрителей было весьма много — возможно, помогла и погода. Перед стартом эстафеты распогодилось. Как по заказу! Выглянуло солнце, и неприятный холод немедленно сменился на легкий весенний ветерок. В таких условиях посмотреть на главный старт ульяновской весны пришло около десяти тысяч человек. Болельщики могли смотреть за забегом как своими глазами, перемещаясь во время эстафеты между этапами, так и в прямой трансляции. Ее показывали на экранах в стартовом городке — каждую группу бегунов на автомобилях сопровождал не только медицинский персонал, но и съемочная группа.

В эстафете приняли участие более четырех тысяч любителей бега, и здесь были не только жители Ульяновска и области. В спор за награды эстафеты вступили также команды из Самарской области и Чувашии. Бегуны были поделены на добрый десяток групп, чтобы все могли преодолевать дистанцию, соревнуясь с равными соперниками. Эстафетные палочки от главного судьи соревнований в течение дня получали команды инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, семейные команды, команды школ, высших и специальных спортивных учебных заведений, силовых структур, городских предприятий и муниципальных районов. В этом зачете, кстати, выступила объединенная команда правительства и администрации Ульяновска, занявшая по итогам эстафеты шестое общекомандное место.

Была и новая группа бегунов — дошколята. Забег воспитанников детских садов, посвященный Году детского спорта в Ульяновской области, состоялся впервые в рамках эстафеты. Самые молодые спортсмены пробежали коротенький маршрут, на котором каждому участнику команды надо было одолеть 25-метровый этап. Спортсмены с ограниченными возможностями и семейные команды также выступали в стартовом городке — на короткой трассе. Остальные же отправились на полный маршрут по центру города — 7585 метров, поделенные на 23 этапа.

В конце дистанции всех, конечно, ждало удовлетворение от достижения финиша, хорошее настроение от концерта, который шел во время подведения итогов. Ну а кого-то на Соборной площади ждали еще и ценные призы. И это были не только грамоты, медали и кубки! Например, лучшие команды школ и вузов получили сертификаты на покупку спортивного инвентаря.

Эстафета стала настоящим праздником для любителей спорта — и было видно, что любители бега соскучились по эстафете после вынужденного перерыва в прошлом году. Ульяновск зарядился невероятной спортивной энергией на эти несколько часов — и теперь спортсмены будут ждать следующей, уже 78-й эстафеты.