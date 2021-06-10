Лучший прыгун России может не поехать в Токио из-за ошибки в документах

Удивительная история прыгуна с шестом Тимура Моргунова, который восстановился после тяжелой травмы, но так и не получил пока нейтральный статус.

Тимур Моргунов на недавнем чемпионате Москвы шокировал третьим результатом мирового сезона — 5,90 м. Для Моргунова это лучший прыжок с 2018 года — один сезон он полностью пропустил из-за травмы.

Моргунова по праву считают одним из самых талантливых легкоатлетов России. В 2018-м на чемпионате Европы в Берлине он всего в 22 года прыгнул 6 метров и бился за золото с вундеркиндом Армандом Дюплантисом. Тогда казалось, что Моргунов, который старше юного шведа всего на три года, — это главная звезда не только российской, но и мировой легкой атлетики на ближайший цикл.

Но тут вмешались травмы. И в результате Дюплантис поставил мировой рекорд, а Моргунов, который совсем недавно почти ему не уступал, пропустил полностью год. А вернувшись, остановился на довольно хороших, но все же средних для своего таланта прыжках в районе 5,65 м. И вот Тимур, наконец, полноценно вернулся! Причем очень вовремя — в олимпийский сезон.

Сначала отправил в международную федерацию не тот файл

— Зимой я выступал на трех стартах, но никак не мог набрать необходимый объем технических тренировок, — рассказал Моргунов. — Травмы беспокоили, и я на каждой тренировке делал всего около пяти прыжков. В норме должно быть порядка 10-15 с полного разбега. А я за всю зиму сделал всего одну тренировку с полным разбегом и 4-5 — с короткого. То есть технически я был абсолютно не готов. Для такого уровня даже 5,65 м — это неплохо. Было бы больше стартов, возможно, прыгнул бы и 5,75 — 5,80 м.

— Что изменилось при подготовке к лету?

— Главное, что удалось много попрыгать и многое попробовали в технике. Потому что силу натренировать легко, а вот технику — гораздо сложнее. Сейчас мы более или менее пришли к оптимальному варианту. Я думал, что на первом старте получится в районе 5,80 м, но 5,90 — вообще не ожидал! Причем там, если очень постараться, можно было бы и 6 метров зацепить.

— Сейчас проблемы со здоровьем решены?

— Да, работаю в полную силу. Единственное, после тренировок требуется больше времени на восстановление. Допустим, после объемных или силовых тренировок все в организме ноет. Поэтому живу в ритме «пашем — отдыхаем, пашем — отдыхаем».

— Как так получилось, что у вас до сих пор нет нейтрального статуса для выступлений на международных соревнованиях?

— Я сам виноват. Вообще-то, я отправил заявку одним из первых, еще в конце апреля. Но перепутал документы и отправил не тот файл. Спустя две недели мне написали из World Athletics, чтобы я им отправил какую-то недостающую информацию. Я зашел, проверил и понял, что отправил вообще не то. Тут же написал письмо с извинениями и со всеми нужными данными. Мне в тот же день ответили, что заявка получена и будет рассмотрена в порядке очереди.

— Когда это было?

— 15 мая. Я думаю, что раз они мне уже писали, что чего-то не хватает, значит, мою заявку, по крайней мере, уже открывали. Поэтому надеюсь, что мне дадут статус недельки через две или, может быть, раньше.

— Российским легкоатлетам вернули право выступать в нейтральном статусе во второй половине марта. Почему вы отправили свою первую заявку только в конце апреля?

— Почему-то так вышло, даже не знаю. Делал все потихонечку, думал, что времени еще полно.

— Объясните. Олимпийский сезон, на кону ваш, может быть, единственный в карьере шанс выступить на Играх. Мне казалось, в такой ситуации нужно отправлять заявку в ту же минуту, как появилась такая возможность.

— Может, дело в том, что мы думали, что всех выпустят разом. Никто не ожидал, что снова устроят долгую процедуру рассмотрения и станут выпускать партиями по 20-30 человек.

— Как вы собираетесь попадать в число 10 человек, которые смогут поехать в Токио?

— Тут уже все будет зависеть от меня. Главное — статус получить вовремя. В зависимости от этого решу, на какие соревнования поеду, и буду стараться показать там максимальный результат. Чемпионат России точно в планах есть.

Дюплантис компенсирует недостатки бешеной скоростью

— Вы летом прыгнули 6 метров, а потом целый год вообще не выступали. Расскажите о том времени.

— Было тяжело. Пробовал несколько способов лечиться, какие-то не помогали, и приходилось начинать все заново. Плюс еще с тренером неправильно проводили реабилитацию. Все как-то наложилось одно на другое. Но, в принципе, я оптимизма никогда не терял. Был уверен, что в итоге все будет хорошо.

— Пока вас не было, Дюплантис очень заметно прибавил.

— Он, конечно, очень крутой. Мне нравятся его прыжки. Есть, правда, некоторые недостатки, но бешеная скорость разбега это компенсирует. Я думаю, что потенциально он будет прыгать еще выше. Все-таки ему всего 22 года, организм совсем молодой, и по-настоящему мужская сила еще только придет.

— Как высоко нужно будет прыгать, чтобы взять медаль Токио?

— Если смотреть на бумаге, сейчас есть нереальное количество спортсменов, способных прыгать высоко. Там и шести метров может не хватить. Но, с другой стороны, это Олимпиада, там не все могут показать свой максимум. Я думаю, 5,90 — 5,95 хватит для призов. Хотя все непредсказуемо.

Тимур Моргунов

Родился 12 октября 1996 года в Копейске (Челябинская область).

Специализация — прыжки с шестом, тренер — Александр Шалонников.

Личный рекорд — 6,00 м (2018).

Серебряный призер чемпионата Европы (2018). Победитель финала «Бриллиантовой лиги» (2018).