«Он был не щедрый на обнимашки и поцелуйчики». Как знаменитая бегунья Мастеркова разводилась со звездой велоспорта

Личная драма прославленной легкоатлетки.

Светлана Мастеркова — звезда советской и российской легкой атлетики. Она специализировалась в беге на средние дистанции. Мастеркова дважды становилась олимпийской чемпионкой на Играх-1996 в Атланте, в 1999 году взяла золото и бронзу чемпионата мира, в 1998-м выиграла чемпионат Европы. Также она является чемпионкой СССР. В течение 23 лет ей принадлежал мировой рекорд в беге на милю в открытых помещениях (4:12.56). Несмотря на высокие достижения в спорте, добиться побед на личном фронте у нее не получилось. Светлана была замужем один раз, но брак не оказался счастливым.

Знакомство с велогонщиком

Еще в 1980-е годы на сборах в Ашхабаде звездная бегунья познакомилась с известным велогонщиком Асятом Саитовым. Как рассказывала спортсменка в программе «Секрет на миллион», она сразу обратила внимание на мужчину, который сидел один после ужина в столовой и был «черный как уголь» из-за яркого загара. Незнакомец открыто засматривался на Светлану, чем сильно смущал чемпионку.

Саитов — известный советский и российский велогонщик. Он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, двукратным победителем специальной спринтерской классификации «Вуэльта Испании», серебряным призером чемпионата мира и участником Олимпийских игр.

«Однажды я приболела, и он начал меня искать, спрашивать. Стал выглядывать через балкон и спрашивать, как дела. Я сказала, что приболела. И вот он приходит с вязаными носками и медом с орехами», — рассказывала Мастеркова.

Так Саитов начал ухаживать за легкоатлеткой. Роман развивался постепенно. Когда у Светланы был сложный период в карьере из-за тяжелой травмы, Саитов предложил ей пожениться.

Светлана Мастеркова с мужем Асятом Саитовым. 1996 год. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Свадьба и пополнение семейства

В 1994 году спортсмены сыграли свадьбу. После росписи Мастеркова осталась жить в Испании, где восстанавливалась от травмы и планировала готовиться к предстоящим соревнованиям. Однако у судьбы были другие планы.

Тренировки Светлане пришлось отложить, так как она узнала о беременности. В 1995 году в семье родилась девочка Анастасия. Саитов был счастлив, но не смог забрать супругу с младенцем из роддома, так как находился в тот момент на соревнованиях.

Мастеркова взяла декретный отпуск на год, чтобы ухаживать за малышкой. Завершать карьеру она не планировала, поэтому, как только ребенок окреп, Светлана начала готовиться к Олимпиаде-1996. Практически никто не верил, что молодая мама, да еще после травмы и длительного перерыва, сможет достойно выступить на Играх. Но Мастеркова громко вернулась в спорт, завоевав олимпийское золото на своей коронной дистанции 800 метров, а также на дистанции 1500 метров.

Уроженка Ачинска — небольшого города в Красноярском крае — показала всему миру, что можно быть успешной в спорте и в то же время строить семью.

Развод

Роман Мастерковой и Саитова продлился недолго. Они прожили в браке восемь лет, а после развелись. Светлана признавалась, что она первой решилась подать на развод, так как не была до конца счастлива в этих отношениях.

«Мне казалось, что он угловатый, не щедрый на обнимашки и поцелуйчики. И в один прекрасный момент я себе сказала: «Это все? И вот так до старости?» Мы как-то загубили себя, потухли. Я сразу сказала ему об этом. Я помню, что он принес мне 50 роз и сказал: «Я понимаю тебя. Если так случилось, то я подожду», — говорила чемпионка в программе «Секрет на миллион».

При этом она отметила, что до сих пор находится в дружеских отношениях с бывшим мужем и считает его хорошим приятелем. «Если бы мне этого мужчину предложили сегодня, я бы сказала, что это кладезь. Он брат, друг. Да мы и сейчас всегда вместе, этот человек на всю жизнь», — призналась Мастеркова.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Как сложилась жизнь после развода

Мастеркова замуж больше не вышла. Сейчас она проживает в Москве в роскошном особняке. Олимпийская чемпионка редко дает интервью, но любит сниматься в развлекательных передачах на телевидении. Иногда комментирует соревнования по легкой атлетике.

Летом 2024 года появились новости, что Светлану экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. К счастью, диагноз не подтвердился, и позже ее выписали из больницы.