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22 апреля, 22:30

Скандал в Болгарии: легенда легкой атлетики опечатала здание национального олимпийского комитета

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Стефка Костадинова.
Фото Getty Images
Стефка Костадинова не согласна с результатами выборов.

В интернете бытует популярный мем про то, как болгары восхищаются чем-нибудь происходящим в России. Но сейчас болгарские СМИ активно пишут разочарованные отзывы о двух известных спортсменках, прославивших страну, — Стефке Костадиновой и Станке Златевой. Одна пытается цепляться за власть, другая — выгнать натурализованных россиян. Что у них там вообще происходит?

Война за олимпийский комитет

Стефка Костадинова легко проделала путь от спортивной легенды к человеку, который вызвал конфликт олимпийского масштаба. 60-летняя ветеранша — выдающаяся болгарская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1996 года и бывшая мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Ее рекорд 2,09 держался с 1987 по 2024 год, пока его не побила украинка Ярослава Магучих. Заодно Костадинова — многолетний председатель Болгарского олимпийского комитета (БОК).

19 марта 2025 года на общем собрании БОК новым председателем была избрана Весела Лечева, получившая 48 голосов против 33 у Костадиновой. Сразу после голосования Костадинова заявила: «Глас народа — глас Божий» и пожелала сопернице успехов.

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Однако вскоре после выборов ситуация обострилась. По просьбе Костадиновой полиция опечатала офисы БОК в Софии, чтобы обеспечить «нормальную передачу власти». Позже Костадинова распространила официальное заявление, в котором указала: решения собрания оспариваются в суде, и до вынесения судебного решения она продолжает исполнять обязанности председателя БОК.

Поведение Костадиновой удивило многих. Ранее она создавала себе положительный имидж — поддерживала благотворительные акции, ездила на фотовыставки в Европарламенте, представляла Болгарию на высоком уровне. Сейчас же в болгарских СМИ выходят материалы, где олимпийский комитет называют ее «фиктивным придатком», а также критикуют чиновников за высокие командировочные, разбухший бюджет и комфорт для себя, а не поддержку спортсменов.

Ради справедливости — результаты Болгарии на Олимпийских играх нестабильны. В Афинах было 12 медалей (2-1-9), в Лондоне — всего 3 (0-2-1), в Рио — тоже 3 (0-1-2), в Токио — 6 (3-1-2), а в Париже — 7 (3-1-3). Только вот... имена нескольких болгарских медалистов: Магомед Рамазанов и Семен Новиков (борьба, оба с золотом), Карлос Насар (тоже золото, в тяжелой атлетике), Кимиа Ализаде (тхэквондо) и Хавьер Ибаньес (бокс) завоевали бронзу.

Станка Златева.
Фото Getty Images

Россиянами недовольны

К слову, о «болгарских» борцах. Далеко не всем нравятся россияне в сборной — и этих людей можно понять. Помню, как в парижской микст-зоне из Магомеда коллеги пытались вытащить хотя бы несколько слов на болгарском, но он отделался только «спасибо». Пришлось им оперировать русским, благо языки похожи.

Станка Златева, многократная чемпионка мира и призер Олимпийских игр по женской борьбе, недавно стала председателем Болгарской федерации борьбы. Однако ее первые шаги на посту тоже вызвали недовольство.

Под руководством Златевой национальная сборная по борьбе столкнулась с финансовым кризисом: спортсмены, тренеры и медицинский персонал не получили зарплаты с декабря 2024 года, и ситуация не улучшилась в 2025 году. Судя по материалам болгарских СМИ, федерация так и не смогла обеспечить финансирование к апрелю.

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Особенно остро стоит вопрос о попытках Златевой выгнать из сборной двух олимпийских чемпионов — натурализованных Новикова и Рамазанова. В самой федерации зреет непонимание — если люди уже принесли результат, почему бы не направить его в нужное русло? Проводить больше мастер-классов с молодыми болгарами или помочь с учителем языка.

Обе истории, что Костадиновой, что Златевой, — яркий пример того, как великие спортсмены, достигшие в карьере многого, могут столкнуться с тяжелыми вызовами и потерей авторитета в административной деятельности. И когда речь заходит не только о завоевании медалей, но и о более стратегических целях и умении признавать поражения (в том числе на выборах или при принятии решений), экс-спортсменам это сделать особенно сложно.

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