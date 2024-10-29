Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе. Что будет, если он возглавит МОК?

Надоевшая песня главы World Athletics.

Наши спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. Так, например, после Игр в Париже вопросом получения нейтрального статуса озаботились пловцы (хотя могли это сделать и раньше, как Юлия Ефимова и Евгений Сомов). Однако в самом медалеемком олимпийском виде спорта — легкой атлетике — ничего для нас не меняется. Шансов, чтобы прорваться на мировые старты в каком-либо статусе, просто нет. Это еще раз подтвердил глава World Athletics Себастьян Коу.

В интересах Украины

Коу озвучил свою позицию во время Конвенции Европейской легкоатлетической ассоциации в Скопье (Македония). Там он провел встречу с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой. Российский вопрос был главной темой для обсуждения.

Британец заверил бывшую прыгунью Саладуху, что наших спортсменов не будет на международных соревнованиях ни под национальным, ни под нейтральным флагом. Это послание пересказала пресс-служба комитета по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины.

Также Саладуха пожаловалась главе World Athletics, что российские соревнования привлекают спортсменов из регионов, которые присоединились к России в 2022 году. Это, по ее словам, «требует решительной реакции мирового легкоатлетического сообщества». Коу пообещал украинке держать вопрос в фокусе внимания.

Подобные слова и намерения британца уже никого не удивляют. Его антироссийская политика идет на протяжении всего срока на посту главы международной федерации. Туда он пришел в 2015-м, выиграв со счетом 115:92 у украинца Сергея Бубки. Сначала он убрал из федерации соратников своего предшественника Ламина Диака, среди которых был россиянин Валентин Балахничев, а после не пустил на Олимпиаду в Рио всю нашу сборную. Исключением тогда стала только прыгунья Дарья Клишина.

Затем россияне со скрипом начали получать нейтральные статусы и в ограниченном количестве пробиваться на международные соревнования, однако после начала СВО путь на мировую арену был окончательно закрыт. На World Athletics даже не повлияли рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов. Впрочем, легкоатлетическая федерация при Коу всегда держалась обособленно в этом вопросе.

«После того как МОК выступил с рекомендациями о том, чтобы рассматривать допуск белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду-2024, руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу заявил: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных спортсменов из России и Беларуси на Играх в Париже. Но только не в легкой атлетике!» Но ведь МОК давал рекомендации, которым можно следовать, а можно и нет. Но кто тебе дал право единолично принимать такие решения? — возмущался на форуме «Россия — спортивная держава» министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук. — Используя текущий момент в ситуации с Россией и Беларусью, данный чиновник хочет построить свой личный политический капитал и встать уже во главе мирового спорта. Но я заявляю, что его заботит только своя карьера, а не забота о спортсменах. И данный функционер претендует сегодня на пост президента МОК?! Вызывает большую озабоченность, если он возглавит мировое олимпийское движение. Предлагаю призвать членов World Athletics рассмотреть вопрос импичмента Коу, так как его политика направлена на развал олимпийского движения».

Президент World Athletics Себастьян Коу. Фото Global Look Press

Репутация русофоба

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Себастьян Коу является одним из главных фаворитов в борьбе за пост. Естественно, такому кандидату очень не обрадовались у нас в стране. У многих деятелей спорта первой ассоциацией на фамилию Коу будет слово «русофоб».

«Этого человека вообще нельзя выбирать. Стопроцентный русофоб. Посмотрите, что он сделал с российской легкой атлетикой. Там даже никаких предпосылок к тому, чтобы их собирались вернуть, нет», — говорил «СЭ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Я очень не хочу верить в то, что Коу считают главным фаворитом на выборах. Потому что он русофоб еще почище, чем Томас Бах, — заявил «Р-спорт» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Если будет выбран Себастьян Коу, то в ближайшие годы российскому спорту нечего делать в мировом олимпийском движении. Это однозначно. Коу — человек западных принципов, нетерпимого отношения к другим нациям, которые не покоряются, в данном случае англичанам. А он приверженец всех таких позиций. Я думаю, что Коу — для нас наихудшая из всех возможных кандидатур на должность президента МОК».

Не хотят видеть британца во главе Международного олимпийского комитета и российские легкоатлеты. Например, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила ТАСС, что не считает кандидатуру Коу хорошей.

Не выглядит она удачной, даже если не обращать внимания на вопрос допуска российских спортсменов. При Коу мировая легкая атлетика стоит на месте, а где-то регрессирует. Чемпиона мира Сергей Шубенков заметил тренд на увядание. «Вижу сильное падение призовых, сужение географии турниров и сокращение общего их числа. Я как-то общался со старшими коллегами, и они вспоминали, как в их времена в Европе чуть ли не каждую неделю проходили соревнования с приличными призовыми. Сейчас, кроме «Бриллиантовой лиги», в легкой атлетике фактически не осталось статусных коммерческих турниров. С другой стороны, в последние пару лет World Athletics начала платить за мировые рекорды, первой из федераций создала призовой фонд для участников Олимпиады — значит, какое-то движение вперед есть. Думаю, на Себастьяна Коу в вопросе призовых сильно надавили американские спортсмены, которые привыкли, что им дают деньги за любой приемлемый результат. Еще одной проблемой является то, что почти все соревнования сконцентрированы в Европе и США. Чувствую сильное разделение между теми странами, где есть спонсоры, хорошие тренеры, призовые, и теми, где этого нет. Более скромные регионы пытаются раз в несколько лет затащить к себе чемпионат или Кубок мира, но все это единичные акции. World Athletics нужно озаботиться тем, чтобы проводить крупнейшие турниры в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Инвестировать туда, пропагандировать наш вид спорта по планете. На мой взгляд, именно в этом направлении нужно двигаться, поскольку если брать чисто спорт, то легкая атлетика — это вид, изученный вдоль и поперек. Все возможные упражнения и схемы питания уже давно придуманы. Прогресс нужно искать в другом», — рассказал Шубенков в интервью «Ведомостям».

Помимо Коу, в списке еще шесть кандидатов на пост главы МОК: Хуан Антонио Самаранч-младший, Давид Лапартьен, Фейсал ибн Хусейн. Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Моринари Ватанабе. Непонятно, как при каждом из них будет себя чувствовать российский и мировой спорт, но уже известно, с кем нашим спортсменам будет несладко.