Одна из лучших в стране бегуний на круг, чемпионка Европы Ксения Аксенова откровенно рассказала о завершении карьеры и состоянии нашей легкой атлетики.

Аксенова — очень крепкая по европейским меркам бегунья, лидер российского бега на 400 м на протяжении последнего десятилетия. Пик карьеры — чемпионат Европы-2010 в Барселоне, где Ксения разменяла 50 секунд и завоевала две золотые медали в личном виде и в эстафете. Правда, финишировала тогда Аксенова второй, но получила золото после допинговой дисквалификации соотечественницы Татьяны Фировой.

Кстати, Ксения чуть ли не единственная из своего поколения сумела избежать допинговых санкций и имела нейтральный статус. В 2019-м Аксенова выступала на чемпионате мира в Дохе, где, правда, выйти из предварительного забега не смогла. После этого Ксению на крупных стартах больше не видели. Этой осенью она объявила о завершении карьеры. И тут удивительно даже не то, что уходит опытная спортсменка в возрасте за 30. А то, каким образом и почему состоялся этот уход.

Если честно, на Олимпиаде в плане медали мне ничего не светит

— Еще в 2019-м вы были на чемпионате мира. Что произошло потом? — вопрос Аксеновой.

— Потом началась пандемия. Соревнования переносились, военный чемпионат вообще отменили. А я его очень ценила, потому что там у нас была эстафетная команда 4х400 м. А если есть эстафета — есть и медаль. Дело даже не в деньгах, это не коммерческие соревнования. Но выступать с флагом, стоять потом на пьедестале, слушать гимн — это что-то особенное. Такого у нас, кроме как на этих соревнованиях, уже давно не было.

— Вы сразу с началом пандемии поняли, что бегать на соревнованиях больше не будете?

— Нет, конечно. Зимний сезон я пропускала последние годы почти всегда, потому что от манежного бега обострялись все болячки. Но к лету 2020 года я готовилась. А потом российские соревнования стали переносить, и все чаще проскальзывали мысли, зачем я вообще этим занимаюсь...

— За год до Олимпийских игр спортсмены обычно карьеру не заканчивают.

— В нормальной ситуации — да. Но у нас же еще ввели ограничение, что на Олимпийских играх будет максимум десять спортсменов. Я понимала, что вряд ли в эту десятку попаду. Если честно, на соревнованиях уровня Олимпиады или чемпионата мира мне в плане медали в личном виде сейчас ничего не светит. Максимум — приеду и выступлю в забегах. Это совершенно не то, ради чего хочется тренироваться, не видеть семью...

— То есть, по сути, как только у нас из-за санкций не стало эстафеты 4х400 м, ваши шансы на награды свелись к нулю?

— Нет эстафеты — нет медали, это правда. А если нет наград, то получается, что сезоны проходят как бы зря.

C 2015 года у нас каждый стал сам по себе

— Было страшно заканчивать карьеру?

— Конечно, мне и до сих пор страшно! Когда большую часть жизни отдаешь спорту и не видишь ничего, кроме этого, потом разом это все бросить очень тяжело. Это как такой грандиозный выход из зоны комфорта. Меня очень поддерживает муж, он давно говорил, что хватит уже тратить свое здоровье...

— Главный тренер Юрий Борзаковский или старший тренер команды интересовались вашими планами?

— Совершенно нет. Интереса с их стороны не чувствую не только я, но думаю, что и лидеры нашей команды. Примерно с 2015-го, как все начало угасать, у нас каждый стал сам по себе. Сережа Шубенков, когда был травмирован, или Маша Ласицкене в этом сезоне открыто говорили о том, что не получали никакой поддержки со стороны сборной и все свои проблемы решали сами. Если даже у Маши и Сережи так, то что уж говорить обо мне.

— Зачем тогда нужен главный тренер?

— Это риторический вопрос. По идее, старший тренер по виду отвечает за текущие организационные моменты вроде поездок на сборы, УМО и все такое. По таким вопросам к нему можно было обратиться. Но главный тренер — даже не знаю... Пару лет назад я пыталась напрямую поговорить с ним по одному моменту. Но мне в достаточно резком тоне ответили, что это нужно решать через старших тренеров. После этого никакого контакта у нас не было.

— Теперь Борзаковский собирается уйти. Замена ему нужна — или эта должность в принципе бесполезная?

— Если мы не ездим на международные соревнования большой командой, может, действительно позиция главного тренера неактуальна. Но по идее, ее, наверное, должен занимать грамотный администратор, который будет представлять интересы спортсменов на всех уровнях.

— Вы одна из немногих в команде, кто застал золотые времена нашей легкой атлетики, когда были и флаг, и полноценная сборная с кучей медалей... Насколько уровень упал сейчас, спустя шесть лет санкций?

— Разница колоссальная. Главная проблема — отсутствие конкуренции внутри сборной. На всех стартах, от первенства области до чемпионата России, выступают одни и те же люди. Никто никуда не отбирается, ни за что не борется. Если раньше был стимул, например, попадать в финал 400 метров, чтобы быть в эстафете, или попадать на какие-то международные соревнования, то сейчас этого нет. Нет эстафеты, нет нейтрального статуса — и до свидания. Люди выступают, выполняют какие-то свои локальные цели по сезону, но не более того.

— Я правильно понимаю, что еще год-другой таких санкций, и мы можем даже десять человек мирового уровня не найти, чтобы выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира?

— Думаю, да. Даже если прямо завтра все вернется, должно пройти приличное количество лет, прежде чем у нас, как раньше, в каждом виде будут по два-три конкурентоспособных на мировом уровне человека.

Ксения Аксенова (Усталова)

Родилась 14 января 1988 года в Екатеринбурге.

Специализация — бег на 400 м, тренер — Риф Табабилов.

Личные рекорды — 49,92 (2010), 51,31 (2013, в помещении).

Двукратная чемпионка Европы (2010). Трехкратная победительница универсиады (2011, 2013). Участница чемпионатов мира (2015, 2019). Многократная чемпионка России.