Еще один чемпион мира получил бан за допинг. Он пил и был наркоманом

Знаменитый южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга отстранен от соревнований за пропуск трех допинг-тестов и пропустит Олимпиаду в Токио

В пятницу был объявлено о том, что основатель Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд окончательно ушел на покой. 78-летний функционер покинул Совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока своих полномочий. Пять лет назад усилиями комиссии, которую возглавлял Паунд, российские легкоатлеты были лишены возможности выступать на чемпионатах мира под собственным флагом. Помогло ли это борьбе с допинговым злом в глобальном масштабе? Ответ на этот вопрос можешь дать в том числе инцидент с 30-летним южноафриканцем Луво Маньонга. Накануне этот прыгун в длину стал четвертым чемпионом мира 2017 и 2019 годов, отстраненным за нарушение антидопинговых правил.

Ранее неприятности на этой почве возникли у кенийца Элайджи Манангои, американца Кристиана Коулмана и Сальвы Насер из Бахрейна. Все эти бегуны наказаны за пропуск допинг-тестов. Не стал исключением и Луво Маньонга. Правда, ему, как рецидивисту, грозит не два, а четыре года дисквалификации. И Олимпиаду в Токио южноафриканец пропускает гарантированно. Восемь лет назад, в начале своей карьеры, прыгун из ЮАР получил 18 месяцев дисквала за кристаллический метамфетамин. Кстати, по новому кодексу ВАДА за это «рекреационный наркотик» Маньонга в случае раскаяния мог бы отделаться трехмесячным баном. Нынешние события вокруг спортсмена — тоже аргумент в споре о правомерности смягчения наказания для наркоманов в спорте.

Распитие в общественном месте

Луво родился в очень бедной семье, и многие его последующие проблемы возникли из-за недостатка образования и криминального окружения. Из трущоб его вытащил тренер Марио Смит. Именно он отправил Маньонгу на реабилитацию от наркозависимости, когда молодой атлет попался на метамфетамине. Именно этот специалист заложил базу для успешного возвращения прыгуна в спорт после дисквалификации. Но в 2014-м по дороге на тренировку Марио попал в аварию и погиб. Маньонга был безутешен, но пережил и этот удар судьбы. Прыгун вернулся в сектор и стал вторым на Олимпиаде в Рио, проиграв всего один сантиметр американцу Джеффу Хендерсону.

Последующие два года стали триумфальными для южноафриканца — он выиграл чемпионат мира и Игры британского Содружества, установил личный рекорд в 8,65 метра и... снова не выдержал бремени славы. После ЧМ-2019, где Маньонга стал четвертым, он почти не тренировался — якобы из-за конфликта со своим агентом, с которым не поделил деньги. К подготовке к Олимпиаде в Токио или к другим стартам прыгун даже не приступал. В мае 2020 года Луво был задержан в городке Каяманди на западе ЮАР за нарушение местного закона о самоизоляции и распитие спиртных напитков в общественном месте. За этот инцидент спортсмен заплатил штраф в размере 2500 рэндов, но пить, судя по всему, не бросил.

Дурные привычки

В ЮАР пошли слухи о том, что Луво снова подсел на наркотики. Дошло до того, что его сестра публично выступила с призывом к чемпиону как можно быстрее снова пройти реабилитацию. Правда, сам спортсмен в интервью южноафриканской газете Sunday Times в прошлом месяце сказал, что метамфетамин для него табу, и он «здоров на сто процентов». Однако его образ жизни заставлял усомниться в данном тезисе. Обвинение в непредставлении информации о местонахождении для внесоревновательного допинг-контроля трижды в течение 12 месяцев — закономерный итог нынешней жизни прыгуна. Если раньше история Маньонга была примером успешной борьбы человека с неблагоприятными обстоятельствами, то нынешняя ситуация демонстрирует, как обстоятельства и дурные привычки могут похоронить успешную карьеру звездного спортсмена.

Пропуск допинг-тестов становится настоящим кошмаром современной легкой атлетики. Напомню, что именно из-за этого нарушения и попытки избежать за него наказания прыгуном в высоту Данилом Лысенко Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на пять миллионов долларов. В ходе расследования подобных инцидентов мы слышим множество удивительных оправданий — как допинг-офицер жал не на ту кнопку звонка, как зависала система ADAMS, как спортсмен по дороге на встречу с контролером попадал в больницу, и так далее. Является ли это все отговорками, призванными прикрыть нежелание атлетов проверяться на фоне приема запрещенных препаратов? Наверное, здесь не все однозначно. Но правила есть правила, и, если сейчас Маньонга вдруг избежит наказания со ссылкой на недостаток допингового образования или на тяжелую жизненную ситуацию, это будет в высшей степени несправедливо.