Шубенков откроет сезон в Сочи. Есть ли у него шансы поехать в Токио?

Олимпийский норматив у звездного барьериста давно выполнен, но все не так однозначно.

Сергей Шубенков начнет летний сезон на внутреннем старте — Кубке Федерации, который состоится 29 мая в Сочи. У чемпиона мира-2015 в барьерном спринте пока нет возможности выступать на международных соревнованиях. В начале мая он подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока не получил ответа от World Athletics. На данный момент допуск имеют 27 россиян, плюс у Дарьи Клишиной — бессрочный нейтральный статус.

Олимпийский норматив выполнен

Шубенков же пока по-особому вкатывается в олимпийский сезон. 1 мая он принял участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда» в родном Барнауле, а в четверг вылетит в Сочи.

— Наивысший результат Сергея на внутренних соревнованиях был 13,20 секунды в 2016 году, — отметил «СЭ» тренер Шубенкова Сергей Клевцов. — В прошлом году он пробежал 13,32, когда мы не могли нормально тренироваться из-за пандемии. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он начал сезон, как это обычно бывало, на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Там бы хорошим результатом сейчас было бы 13,20 — 13,30. Что будет в Сочи — посмотрим. В принципе, он нормально выглядит, готов соревноваться. Мы вылетаем в Сочи в четверг, чтобы избежать пятничной суматохи.

Таким образом, Шубенков продолжит соревноваться на российских стартах до получения нейтрального статуса. Если он его получит, то спокойно может готовиться к Олимпийским играм. Олимпийский норматив у 30-летнего легкоатлета выполнен.

— Сергей выполнил олимпийский норматив в 2019 году, затем его дважды продлили, — продолжил Сергей Клевцов. — Так что мы спокойно подводимся к главному старту года у себя в Барнауле. Все идет в штатном режиме. Он подал документы на получение нейтрального статуса. Ждем ответа от World Athletics.

Заявку на нейтральный статус Шубенков подал 5 мая. Почему он не сделал этого раньше? В январе Сергей в своем Instagram сообщил, что получил письмо от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Предполагалось, что в пробе Сергея, взятой во внесоревновательный период, было обнаружено запрещенное вещество. В минимальной концентрации. Сам спортсмен отказался это комментировать, но подчеркнул, что не подвергнут каким-либо ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Подачу заявки на нейтральный статус пришлось согласовывать с AIU. По всей видимости, опытный менеджер Шубенкова Павел Воронков получил зеленый свет от юристов только в начале мая. Как долго будет рассматриваться заявка Шубенкова? Даст ли AIU какие-то рекомендации на эту тему World Athletics? Что за вещество было обнаружено в организме спортсмена? На все эти вопросы официальных ответов нет.

Попасть в десятку

При этом отобраться на Олимпиаду смогут лишь десять наших легкоатлетов. Пока ВФЛА не утвердила критерии отбора людей из числа допущенных до международных стартов. 21 мая по итогам заседания президиума федерации этот вопрос отложили на потом. Причиной стал «конфликт интересов», обнаруженный международными экспертами и офицерами по этике у нескольких членов президиума, «имеющих родственные связи со спортсменами, претендующими на попадание в десятку, или тренирующих их», сказано в сообщении федерации.

Было решено создать рабочую группу во главе с и. о. президента ВФЛА Ириной Приваловой, в которую войдут члены президиума, не связанные с претендующими на поездку в Токио спортсменами. Эта группа и определит состав участников.

До начала Олимпиады (если она все-таки состоится) остается меньше двух месяцев. За это время Шубенкову надо получить нейтральный статус и попасть в десятку. Непростая задачка, но в российской легкой атлетике в последние годы все очень сложно. Шубенков, имеющий полный комплект медалей ЧМ (золото, два серебра и бронза), пока лишь раз участвовал в Олимпийских играх. В Лондоне-2012 он занял 12-е место с результатом 13,41. В Рио-2016 из российских легкоатлетов поехала только Дарья Клишина.