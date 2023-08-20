Двойное проклятие Голландии. Драма звездных бегуний на чемпионате мира

Сборная Нидерландов лишилась в Будапеште двух золотых медалей за полчаса из-за нелепых падений девушек.

Чемпионат мира

Женщины, 10 000 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 31.27,18

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 21.28,16

3. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) — 31.28,31

Смешанная эстафета, 4х400 м

1. США (Робинсон, Эффионг, Болинг, Холмс) — 3.08,80

2. Великобритания (Дэви, Нильсен, Митчам, Джон) — 3.11,06

3. Чехия (Крсек, Петржилкова, Шом, Вондрова) — 3.11,98

Первый же день чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште обернулся совершенно невероятным для этого вида спорта драматическом совпадением с участием двух суперзвезд из Нидерландов. Сначала Сифан Хассан, лидируя в забеге на 10 000 м, упала на финишной прямой. А затем Фемке Бол рухнула, не добравшись до золота буквально несколько метров, на заключительном этапе смешанной эстафеты 4х400 метров. Официально опытнейших спортсменок вроде бы никто не винит в провале медальных надежд, хотя болельщики в шоке от такого нелепого совпадения.

Я почувствовала толчок

30-летняя бегунья эфиопского происхождения Сифан Хассан вышла на старт в Будапеште в ранге чемпионки мира 2019 года (в Юждине-2022 голландка неожиданно осталась без наград). Спортсменка доминировала на дистанциях 5000 и 10 000 метров и на Олимпиаде в Токио. Кроме того, в столице Японии Сифан завоевала бронзу на «полторашке», причем при очень необычных обстоятельствах — в полуфинале она столкнулась с соперницей из Эфиопии и упала. После этого инцидента Хассан поднялась и продолжила бег, став в итоге первой и пробившись в финал. Теперь же кошмар повторился и на сей раз стоил представительнице Голландии плановой медали.

Фаворит забега большую часть дистанции уверенно держалась за лидерами, а на последнем круге выбралась на первое место. На заключительной прямой из-за спины на Хассан набегала эфиопка Гудаф Цегай. И волне вероятно, сумела бы вырвать у Сифан золото и без экстрима. Но за 25 метров до финиша голландка неожиданно запнулась и упала. «Может быть, я сошла с ума, но я почувствовала толчок, — обвинила соперницу олимпийская чемпионка после завершения забега. — На большой скоростия не смогла контролировать свои ноги. Впрочем, это не имеет значения. Такое иногда случается. У меня впереди еще две дистанции, посмотрим, что ждет меня впереди».

В результате падения Сифан разбила до крови локоть и ушибла колено, но утверждает, что это не помешает ей выступить в полуфинале на 1500 метров в воскресенье вечером. «Я чувствую себя хорошо и думаю, что со мной все в порядке, — отметила звездная спортсменка. — Могло быть намного хуже. Никто не умер, и это главное. Неудачи только делают тебя сильнее. Победить легко, а смириться с поражением сложно. Это трудный момент, но также и большой урок на будущее».

Любопытно, что фаворитом на «полторашке» (финал 22 августа) будет уже Цегай. А вот Хассан претендует на золото на дистанции 5000 метров (полуфинал 23 августа, финал — 26 августа). Разумеется, при условии, что она сумеет-таки удержаться на ногах.

Все мы совершаем ошибки

Смешанные эстафеты 4х400 метров — сравнительно новый вид в программе чемпионата мира. В Будапеште золото выиграла сборная США, улучшив на 54 сотых мировой рекорд. Джастин Робинсон, Роузи Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс преодолели дистанции за 3.8,80 минуты. Однако на месте триумфаторов вполне могли бы оказаться голландцы, если бы не приключения с их финишером Фемке Бол. Призер Олимпиады в Токио не просто упала за пять метров до финиша последнего этапа, но и выронила эстафетную палочку. Бол поднялась и пересекла «ленточку» третьей, однако сборная Нидерландов была дисквалифицирована. Бронза в итоге досталась сборной Чехии. Все это случилось всего через полчаса после падения Хассан.

Цепляла ли Холмс, набегавшая на голландку из-за спины, руками соперницу — большой вопрос. У Фемке претензий по этому поводу нет, хоть голландские болельщики уверены в обратном. Как бы то ни было, сборную США (которую обычно судят в эстафетах суперлояльно) не наказали, а Бол вынуждена оправдываться за то, что подвела своих партнеров. «Не понимаю, почему мои ноги перестали бежать, — сокрушалась 23-летняя бегунья в микс-зоне. — Я все еще боролась за третье место, но уронила эстафетную палочку. Иногда люди думают, что я машина, но это не так. Не понимаю, почему ноги отказали. Сейчас я ничего не чувствую, но, возможно, проблемы выплывут, когда адреналин отпустит».

У напарников нет претензий к Бол, которая не удержала на последнем круге первое место для оранжевого квартета. Ни у кого из профи не повернулся язык травить Фемке в такой ситуации. Однако для всех очевидно — шанс у голландцев на золото был, даже с учетом того, что Бол явно уступала в скорости американке. На прошлом чемпионате мира голландцы стали вторыми в смешанной эстафете тоже в результате сумасшедшего финиша. Финишер сборной США Кеннеди Саймон тогда буквально встала на последних метрах, позволив опередить себя доминиканке Фиордолисе Кофил и Фемке Бол. Кстати, Кофил в Будапешт не приехала, не пройдя секс-тест на мужские гормоны.

«Все мы люди, и все мы совершаем ошибки, — прокомментировала Бол свое падение на ЧМ-2023. — Хотя это грустно, когда вы совершаете их в решающий момент на самом высоком уровне. Я не знаю, почему я упала, но теперь надо думать о будущем». Те перь у Фемке появится шанс исправиться в личных забегах. В понедельник ее ждет старт на коронной дистанции 400 метров с барьерами. Год назад в Юджине Фемке уступила в этой дисциплине только олимпийской чемпионке Сидни Маклафлин из США.