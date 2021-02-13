ВФЛА снова осталась без президента. Цирк со сменой власти продолжается

Петр Иванов на два года покинул пост во главе федерации по решению CAS

В начале декабря, когда Петр Иванов только стал президентом ВФЛА, мы договаривались об интервью. Петр Валерьевич уезжал в командировку, потом был занят — в общем, разговор пришлось перенести на пару недель.

«Надеюсь, до того времени меня еще не снимут», — пошутил Иванов. И тогда это казалось смешным: действительно было ощущение, что человек пришел обстоятельно и надолго. Сразу стал реформировать структуру, пересматривать состав комиссий, провел даже онлайн-переговоры с World Athletics (да еще и напрямую, без переводчика!). Но вот на дворе февраль, и Иванов уходит. Продержался не пару недель, конечно, а пару месяцев. Даже до полугода своего предшественника Евгения Юрченко не дотянул. Что вообще творится...

Иванов вернется к своим обязанностям через два года?

Что Иванову так или иначе придется уйти, стало понятно еще давно. В конце января он получил важное государственное назначение — стал заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Таким образом, Иванов превратился в федерального чиновника. А чиновник не может возглавлять федерацию ни по российским нормам, ни по — что гораздо важнее — международным.

«Петр Иванов... входит в настоящее время в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которым запрещено работать на такой должности, как глава ВФЛА, в течение двух лет», — говорится в пресс-релизе ВФЛА. При этом федерация подчеркивает, что Иванов вернется к своим обязанностям сразу после истечения срока санкций — то есть с 17 декабря 2022 года.

В этой ситуации даже не знаешь, что хуже: новые выборы, в результате которых возник бы очередной президент с непонятными перспективами, или безвластие в течение двух лет. Формально обязанности Иванова теперь будет исполнять первый вице-президент Ирина Привалова.

И все вроде бы за нее: феноменальная спортивная карьера, идеальная репутация, связи в World Athletics, личное обаяние... Но вот управленческого опыта на таком уровне у Приваловой нет. Как нет и готовой команды, которая могла бы прийти на помощь. И получается, что над ВФЛА снова ставят эксперимент. И в кризисной ситуации федерацию будет возглавлять человек временный, лишь занимающий чужое место...

У Волкова больше шансов поехать в Токио, чем у Ласицкене

Между тем сейчас ситуация в легкой атлетике остра как никогда. Буквально в ближайшие месяцы решится, увидим ли мы наших спортсменов на Олимпийских играх хотя бы в нейтральном статусе. Решение CAS оставило World Athletics свободу действий: они теперь могут как пустить россиян без флага, так и отказать. Напомним, что по состоянию на сегодняшний день у нас на международных соревнованиях не может выступать никто и ни при каких условиях.

Параллельно раскручивается дело против одного из наших лучших спортсменов — Сергея Шубенкова. И хотя там далеко не все однозначно и у бегуна хорошие шансы на оправдание, сам факт допинговых проблем у спортсмена такого калибра — это катастрофа. И, что хуже всего, отвечать за эту катастрофу перед World Athletics от лица ВФЛА некому. Привалова для них — четвертый человек на этом посту за год! Ничего себе круговорот президентов в природе...

Ну и вишенкой на торте стал вчерашний мировой рекорд U16 в прыжках с шестом от Матвея Волкова. Некогда лучший наш молодой спортсмен теперь выступает за Белоруссию, что позволило ему принять участие в турнире в Польше. В принципе, у Волкова есть шансы выполнить олимпийский норматив 5.80 м и поехать от новой страны и на Игры в Токио. И этих шансов прямо сейчас больше, чем у любого из российских коллег, включая даже чемпионок мира Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову...

Все президенты ВФЛА с 2016 года

2016-2019: Дмитрий Шляхтин

Февраль 2020 — июль 2020 года: Евгений Юрченко

Июль 2020 — ноябрь 2020 года: Алексей Плотников (и.о.)

Ноябрь 2020 — февраль 2021 года: Петр Иванов

Февраль 2021 — ?: Ирина Привалова (и.о.)