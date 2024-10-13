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13 октября, 16:30

«Самый холодный марафон в моей жизни». Марокканец установил рекорд в Москве и заработал жирные призовые

Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Участники Московского марафона
Участники Московского марафона.
Фото Reuters
Чемпиона зовут Юннесс Беннар.

12-13 октября в столице прошел традиционный Московский марафон. В забеге участвовало немало иностранцев из стран Азии и Африки, а чемпионом стал марокканец Юннесс Беннар. Он пробежвл дистанцию за рекордное время.

Как прошел марафон

Беннар стал чемпионом среди мужчин, установив рекорд Московского марафона — 2 часа 11 минут 34 секунды. Это более чем на две минуты быстрее предыдущего лучшего результата, который в 2016 году установил россиянин Артем Алексеев (2:13.40). Вторым финишировал другой марокканец Эль Махджуб Дазза (2:11.38), третьим стал представитель России Дмитрий Неделин (2:11.40) — чемпион прошлогоднего забега.

У женщин трио лидеров составили Александра Морозова (2:30.35), Шимел Нурит Йимам из Эфиопии (2:30.51) и Марина Ковалева (2:30.53).

 
Московский марафон. На Московский марафон заявились сильные иностранцы. Бегунов из Африки и Азии не смущает выступление в России

Интересно, что Юннес заявился на марафон в качестве пейсмейкера — бегуна с задачей всю дистанцию держать одинаковый темп, чтобы поддерживать стабильную скорость всего пелотона.

«Это был самый холодный марафон в моей жизни, — приводит слова Беннара ТАСС. — Мне очень понравилось то, как этот забег был организован, выражаю благодарность его организаторам. Я был готов к этому старту очень хорошо, но не был уверен в своей победе. Этот успех стал для меня огромным сюрпризом.

Немного удивлен тем, что один из российских спортсменов до последнего боролся за победу и так быстро пробежал марафон. Понятно было, что он классно подготовился, я желаю ему больших успехов в дальнейшем. Москва — очень хороший город, здесь очень чисто, здесь живут очень приветливые люди. Я очень рад оказаться в таком прекрасном городе, как Москва».

Участники Московского марафона
Фото Reuters

Какие призовые

Победители мужского и женского марафона получат по 450 тысяч рублей из общего фонда и по 120 тысяч из национального. Также спортсменам полагались другие бонусы: по 250 тысяч рублей за результаты менее 2 часов 12 минут у мужчин и 2 часов 28 минут у женщин, а также 150 тысяч за установление рекорда. Итоговое время Беннара соответствует всем критериям — в общей сложности он заработал около миллиона рублей.

Также единоразовый приз по миллиону достался чемпионам всей Лиги марафонов БРИКС, куда Московский входит вместе с забегами в Санкт-Петербурге и Казани. Триумфатором среди мужчин стал Дмитрий Неделин, у женщин — Луиза Дмитриева, финишировавшая в столице четвертой с отставанием 34 секунды от третьей строчки.

Лига марафонов БРИКС объединяет три крупнейший забега России, а в обозримом будущем, как говорится на сайте организации, соединится с турнирами в Бразилии, Индии, Китае, Южной Африке и других стран, входящих в объединение. Для того, чтобы результаты шли в таблицу Лиги марафонов, в этом году необходимо было выступить хотя бы на двух стартах из трех. Соревнования в Москве проходят ежегодно с 2013 года.

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