«Держала всех за идиотов». 47-летняя бегунья обманула всех, проехав часть дистанции марафона на машине

Джошиа Закшевски финишировала третьей в забеге между Ливерпулем и Манчестером, но затем была дисквалифицирована.

Громкий скандал в беговом сообществе. Спустя почти две недели после забега между Ливерпулем и Манчестером на дистанцию 50 миль (около 80 км) выяснилось, что занявшая третье место среди женщин 47-летняя Джошиа Закшевски преодолела часть дистанции на автомобиле. Призового места ее лишили, а дело о мошенничестве будет разбирать Федерация легкой атлетики Великобритании.

Поймать мошенницу помогли данные трекеров

Вычислить мошенничество со стороны шотландской легкоатлетки помогло то обстоятельство, что она выложила данные о своей скорости на гонке в Strava (социальная сеть для представителей видов спорта на выносливость, где можно делиться тренировками и достижениями).

Согласно трекеру, Закшевски пробежала в рамках забега сегмент длиной в одну милю (?1609 м) за минуту сорок секунд (да еще и на пульсе 90 ударов в минуту) — крайне подозрительный результат. Особенно с учетом того, что мировой рекорд у женщин на этой дистанции на стадионе составляет 4.12,33. Организаторы гонки сверили данные со своей системой отсечек по чипу спортсменки, а также и с показателями GPS. В итоге Закшевски во всем призналась и извинилась.

Кто такая Закшевски?

В прошлом десятилетии спортсменка, родившаяся в Шотландии и постоянно проживающая в городе Дамфрис, сумела добиться высоких результатов в ультрамарафонах. Этот формат соревнований привлек внимания Джошии, работавшей доктором на гонке в пустыне Атакама в 2009 году. Вскоре, помимо врачебной практики, она начала уделять бегу все больше внимания и добилась значимых успехов, установив национальные рекорды на дистанциях 100 миль и 200 км.

В составе сборной Великобритании Закшевски трижды выигрывала медали чемпионатов мира на дистанции 100 км (серебро в 2011 году, а также две бронзы — в 2014-м и 2016-м). В 2014 году спортсменка также представляла сборную Шотландии на Играх Содружества (заняла 14-е место на стандартной марафонской дистанции 42 км 195 м с результатом 2:45.29).

В феврале 2023 года Закшевски установила мировой рекорд: в рамках 48-часового забега, проходившего в Тайбэе, Джошиа сумела преодолеть 255 миль (?411.5 км). Однако восстановиться после такой нагрузки спортсменке удалось не сразу. Даже когда Закшевски выходила на старт в Ливерпуле 7 апреля после 48 часов в пути из Австралии, она все еще (по собственным словам) чувствовала себя не слишком хорошо. На дистанции Джошии стало плохо, она приняла решение остановиться на одном из чекпойнтов и сообщить, что снимается с гонки. Закшевски села в машину, но там якобы организаторы убедили ее продолжить забег словами «ты будешь ненавидеть себя, если остановишься» (так спортсменка заявила в интервью BBC). В итоге, проехав 4 км на машине, Джошиа вернулась на дистанцию со словами «я не соревнуюсь, я просто хочу закончить», финишировала третьей, победно вскинув руки в створе. После чего бодро позировала с кубком и медалью.

А вскоре вынуждена была искать объяснение своему поступку. Все в том же интервью BBC она утверждала: «Я совершила серьезную ошибку, принимая трофей, и должна была вернуть его. Я устала, у меня был синдром смены часовых поясов, и меня тошнило... Это было сделано не намеренно, причина в недопонимании. Я бы никогда не стала намеренно жульничать, и это не была важная гонка, но я не хочу оправдываться».

Получившая третье место после дисквалификации Закшевски Мелани Сайкс соперницу не простила, заявив в соцсетях, что та «держала всех за идиотов». Организаторы гонки утверждали, что не знали о мошенничестве до тех пор, пока не сверили все данные. Информацию о данных, кстати, предоставила одна из участниц забега, имя которой не разглашается.

Фредерик Лорц. wikipedia.org

Вспоминая олимпийское жульничество

Случай с Закшевски хоть и резонансный, но далеко не первый и не самый вопиющий в истории бега. На Олимпийских играх в Сент-Луисе в 1904 году марафон (тогда его дистанция составляла 40 км) проходил по тяжелой трассе с десятком подъемов, проложенной по проселочным дорогам. Бежать спортсменам пришлось в самое пекло (старт был дан в три часа дня) — температура доходила до 35 градусов по Цельсию. В районе 15 км Фред Лорц из США начал страдать от обезвоживания и поймал попутку (дорогу для движения автомобилей никто, естественно, не перекрывал).

Примерно за семь километров до финиша машина сломалась и спортсмена высадили. Посвежевший Лорц закончил дистанцию первым. Получил поздравления от Элис Рузвельт (дочь президента Теодора Рузвельта) и искренне радовался. Но через 20 минут справедливость восторжествовала — мошенника дисквалифицировали. Изначально пожизненно, но затем Лорц принес извинения, и срок бана сократили до одного года.

Остается вопрос: что решит Федерация легкой атлетики Великобритании в отношении Джошии Закшевски? Как накажет бегунью за ее проступок? Пусть спортсменка уже публично покаялась, но простить ее — значит, поощрить и других на такое злостное нарушение принципов честной игры.