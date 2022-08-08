Марафон в Екатеринбурге завершился трагедией. Умер один из участников — говорят, он был полностью здоров

По предварительной информации, мужчина не выдержал забега в аномальную жару.

Мир любительского спорта снова в трауре из-за трагедии после массового забега. Марафон «Европа — Азия» в Екатеринбурге завершился смертью 37-летнего железнодорожника Ильяса Маленкова. У него остался маленький сын, а сам Маленков тщательно следил за своим здоровьем и часто появлялся на любительских соревнованиях. Тем не менее организм не выдержал нагрузки в аномальную жару, и Ильяса не стало. О трагедиях на марафонах мы слышим каждый год, и случаются они по всему миру. Неужели нельзя ничего сделать с подобными инцидентами, которые случаются повсеместно с пугающей регулярностью?

Железнодорожник умер в свой профессиональный праздник

Как часто мы слышим, что спорт укрепляет здоровье? Это едва ли не главная позитивная сторона физической активности, благодаря которой государство и обращает на спорт пристальное внимание. Однако все знают, что это уже не так справедливо, если мы берем в расчет спорт высших достижений. В недавнем интервью «СЭ» синхронистка Майя Гурбанбердиева призналась в том, о чем думают большинство спортсменов-профессионалов: для нее результаты важнее здоровья, и она может заплатить ради победы крайне высокую цену... Но что касается массового и любительского спорта? Он ведь точно приносит только пользу? С одной стороны, физическая активность вредить не должна. С другой — редко какой массовый марафон не завершается госпитализацией не рассчитавших свои силы участников. А несколько раз в год все и вовсе заканчивается трагедией и смертью бегуна.

Так и марафон «Европа — Азия» в Екатеринбурге унес жизнь 37-летнего спортсмена-любителя Ильяса Маленкова. Эту информацию уже подтвердили коллеги погибшего, а работал Маленков в местном отделении РЖД. «У него остался маленький сынишка, четыре года ему. Очень жаль парня, такой приятный был, спортивный. Сейчас мы собираем деньги на организацию похорон, чтобы поддержать молодую вдову», — приводит «Комсомольская правда» слова коллег Ильяса. По словам организаторов забега, Маленков выбрал дистанцию в 10 километров и почти добежал до финиша, когда ему стало плохо. Мужчине вызвали скорую помощь и увезли в больницу живым. Но спасти пациента медикам так и не удалось. Свердловская железная дорога уже сообщила о помощи для семьи своего сотрудника, а также взяла на себя расходы на похороны. Коллектив СвЖД начал сбор средств для обеспечения будущего ребенка.

Бегун был готов к дистанции и работал в привычном темпе

Всего за время забега, который прошел накануне, 7 августа, медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам. Пятерых из них госпитализировали, в том числе и Ильяса Маленкова. «У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне, — рассказывает организатор соревнования Андрей Уткин. — У нас все очень серьезно, мы обязательно требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому-то становится плохо». Справка Маленкова была датирована 2 августа. Согласно этому документу, проблем со здоровьем у Ильяса не было никаких. Нельзя сказать, что трагедию вызвали непомерные нагрузки. Маленков уже преодолевал полумарафон и даже классическую марафонскую дистанцию, так что дистанция в 10 километров для него не должна была быть проблемой.

«У него темп был 5 минут 44 секунды на километр. То есть это любительский уровень. Он себя не перегружал», — продолжает Уткин. Вполне возможно, что фактором стала необычная для середины августа на Урале жара. Температура воздуха доходила до +35 градусов, и бег под прямыми солнечными лучами мог негативно сказаться на физическом состоянии спортсменов. Впрочем, это могло быть и роковое стечение обстоятельств, которого на подобных мероприятиях не избежать. Только за последнее время вспоминаются трагедии в Ростове, Бостоне и Нью-Йорке. Случаются смерти и зимой на лыжных марафонах... Все больше любителей выходят на массовые забеги, и далеко не все справляются с поставленными перед собой задачами. А в качестве разменной монеты выступает собственное здоровье и даже жизнь... Все ровно так же, как и в профессиональном спорте. Тяжелее всего теперь его близким, которые лишились отца, сына и мужа.

«У Ильяса остался маленький сын, в садик еще ходит, — рассказывает один из коллег Маленкова. — Ему стало плохо, поднялась температура тела до 41, что неудивительно в такую жару и при такой нагрузке. Ночью впал в кому и около 8 утра скончался». Прокуратура Свердловской области и другие компетентные органы, в том числе Минспорта региона уже инициировали проверки инцидента и постараются выявить виновных (если они есть). Впрочем, эта проблема глобальна и масштабна, так что обращать внимание лучше не на отдельные эпизоды, а на картину в целом. Иначе подобных новостей в будущем будет не избежать.