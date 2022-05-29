В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать

Можно ли исключить смерти запретами?

«Большой спорт — не про здоровье», — есть такая присказка у спортсменов. Однако и массовые забеги для всех желающих тоже нередко заканчиваются трагедиями.

Что произошло?

Спасти опытного 54-летнего бегуна Вячеслава Исакова после «Забега по Золотому кольцу» не удалось. И это лишний раз показывает, что даже большим объемом справок и государственного регулирования нельзя полностью исключить фатальные случаи. Изменить статистику — да, но каждый случай может стать причиной очередных запретов. А они не всегда помогают. Разве что забеги запретить в принципе. Хотя это странно и глупо.

Дело было в древнем Ростове Великом — бежали, разумеется, не по всему Золотому кольцу, так просто называется серия мероприятий. Дистанция составляла 21,1 километра — классический полумарафон. Исаков не добежал до финиша буквально считаные метры — судя по всему, не выдержало сердце. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, который сам принимал участие в забеге, также защитил организаторов.

«Медики на месте провели экстренную реанимацию, но помочь уже не смогли. Предположительно сердце. Выражаю соболезнования родным и близким... Хочу поддержать и организаторов. Я сегодня сам бежал и, как положено, при регистрации предоставлял медсправку. Проверка показала, что и Вячеслав это сделал. Берегите себя, следите за здоровьем и рассчитывайте нагрузку при занятиях спортом», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Трагедии происходят по всему миру

Сообщается, что Исаков не раз принимал участие в подобных соревнованиях. Однако даже при поверхностном обзоре новостей можно найти десятки трагедий на схожих форумах в самых разных странах — только за год набирается украинский Львов, Сахара, Камчатка, особняком, конечно, массовая трагедия в китайском Ганьсу. 21 человек тогда погиб при забеге на 100 километров из-за резкого похолодания и труднодоступной местности.

А буквально неделю назад на известном Бруклинском полумарафоне не смогли реанимировать 31-летнего бегуна-любителя, хотя произошла трагедия в огромном Нью-Йорке и вдоль всей трассы дежурили медики. Еще 16 человек госпитализировали из-за жары.

При этом популярность марафонов по всему миру растет. В США начиная с 80-х число их участников увеличилось в 2,5 раза, в России в 2015 году была опубликована даже более шокирующая статистика — рост на 300% за шесть лет, причем не видно, чтобы скандалы в российской легкой атлетике хоть как-то повлияли. Все-таки в данной дисциплине большой спорт и досуг — две не зависящие друг от друга сферы. Более того, в 2019 году портал RunRepeat установил, что именно в России самые быстрые полумарафонцы. Хотя иногда их результаты достигаются интересными методами.

Мотивации участников могут быть самыми разными — от желания преодолеть себя до улучшения здоровья, а в науке даже существует понятие «эйфория бегуна» — состояние душевного подъема, сходное с опьянением, наблюдаемое во время долгой физической активности, на фоне которой формируется устойчивость к боли и усталости.

Но главное, что необходимо понимать, — надо четко осознавать возможности своего организма. В недавнем тексте «СЭ» мы давали несколько советов, как лучше подойти к длинной дистанции. Даже если вдруг за разрешениями врача пристально не следят, медицинское обследование, ЭКГ, ЭхоКГ и МРТ сердца перед такими забегами никак не помешают.