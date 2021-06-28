Она была музой прыжков в высоту. Чичерова заслужила красивые проводы

Олимпийская чемпионка в 38 лет объявила о завершении карьеры. Но уровень стартов в Чебоксарах явно не тянет на финальную точку.

14 июля 2002 года. Чебоксары. 19-летняя Аня Чичерова с прыжком на 1,89 м занимает шестое место на дебютном чемпионате России.

26 июня 2021 года. Тот же самый стадион. Ей уже 38. И она снова на ЧР. Примерно такой же результат — 1,88 м. Теперь этого хватает для второго места.

На этом — все. Официальных стартов в карьере Чичеровой больше не будет.

Лицо российской королевы спорта

Неправильно говорить, что за эти 19 лет Анна прожила богатейшую спортивную жизнь. Нет. Слишком мягко. Она стала олицетворением российской легкой атлетики начала ХХI века. Со всеми плюсами и минусами королевы спорта в нашей стране на том этапе.

Красивая, яркая, успешная и обаятельная. Она из тех, кто одним своим появлением в секторе перетягивала все внимание туда. Ну, например, один из лучших действующих высотников России Никита Анищенков, бронзовый призер ЧР-2021 и рекордсмен страны среди юниоров, когда-то начал прыгать из-за нее. Увидел ее выступление вживую — и влюбился в этот вид спорта.

Это отнюдь не единичный случай. Чичерова вдохновляла многих. И вдохновляет. Муза прыжков в высоту. Ее разбег и прыжок — запредельная эстетика.

Чечерова выиграла в высоте все: Олимпийские игры, чемпионат мира. Все на том же стадионе в Чебоксарах десять лет назад установила рекорд страны — 2,07 м, — который не побит до сих пор. Делала хорошие попытки на рекорд мира.

Долгое время она была лицом российской королевы спорта. Безусловно, по статусности ее превосходила Исинбаева, но Елена в основном жила и тренировалась в Монако, а на российских стартах появлялась считаное количество раз за всю карьеру. Чичерова же при всех своих титулах всегда оставалась по-настоящему своей.

Дисквал, испортивший идеальную карьеру

Она должна была стать символом успеха. У нее складывалась просто идеальная карьера. Все испортили новости в 2016 году: перепроверка допинг-проб Пекина-2008 выявила в анализах высотницы запрещенный туринабол. Ее лишили бронзы китайской Олимпиады и серебра чемпионата мира-2009.

И хотя главные медали — золото с чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012 — у Чичеровой остались, тот привет из прошлого напрочь разрушил ей финальный этап карьеры. Последние пять лет она не имела возможности получить нейтральный статус, хотя пошуметь в секторе могла очень крепко.

Никуда не деться и от клейма «была дисквалифицирована». Многие скажут, что допинг есть допинг, и баста. И во многом будут правы. Но трудно не учитывать контекст того периода в сборной. Когда ты солдат в армии — все решают за тебя. И те времена — повод для отдельного большого разговора.

Чичерова своим долголетием и стабильностью доказала, что ее успех — это сумасшедший талант и работа, а не что-то другое. Впервые знаковые для женской высоты 2 м Анна прыгнула в декабре 2002 года. Последний раз — в июне 2019-го. Спустя 17 лет. Семнадцать! Уверен, никто и никогда подобного не повторит. Потому что это — невозможно. Ее рекорд России, конечно же, побьют. А вот этот — нет.

Да и прыжок на 2,02 м в почти 37 лет, после рождения ребенка и череды тяжелейших травм, — что-то на грани фантастики. Если кто-то сомневается, проверяли допинг-службы Чичерову после Пекина-2008 сотни раз. Примерно столько же потом перепроверяли старые пробы. Может быть, так надолго в спорте она осталась отчасти и поэтому. Доказать: я в полном порядке сама по себе, а не благодаря чему-то.

И ведь доказала.

ЧР был ни о чем, нужны нормальные проводы

Аня так и осталась всеобщей любимицей. Сложно найти спортсмена или тренера на стадионе, который бы ей не симпатизировал. Кто-то восхищается культурой движений и эстетикой разбега, кто-то спортивным долголетием, кто-то — бесконечным позитивом и открытостью.

В Чебоксары поболеть за Чичерову приехали люди из других городов. Немного, но сам факт. Кто-то с подарками. На легкую атлетику у нас, кроме родственников и друзей, вообще не ходят. А уж ехать откуда-то — это вообще из ряда вон.

В субботу в Чебоксарах на Анну не раз накатывали флешбэки. Через призму этого сектора мелькала вся ее спортивная жизнь. То первая Россия (она была совсем юной), то знаменательные 2,07 м (и тогда ведь забиты были все трибуны перед сектором), то отбор на Игры-2012 (ставшие золотыми). Вечером, после окончания соревнований, она призналась, что невольно искала взглядом одного человека на трибунах. Евгения Загорулько.

У них были непростые отношения, но он, как ни крути, главный тренер в ее жизни. В апреле этого года Петровича не стало. И в субботу он наверняка наблюдал за последними соревнованиями Чичеровой откуда-то сверху.

По-хорошему, прошедший чемпионат России — совсем не тот старт, на котором стоило завершать карьеру такому спортсмену. Соревнования были очень грустными и будничными. Антуража — никакого. Награждали высотниц, как и высотников, на абсолютно пустом стадионе.

А ведь вместе с Чичеровой уходила эпоха.

Надеюсь, Анне удастся организовать нормальный прощальный турнир. Где будут близкие ей люди, друзья по сборной, родные, конечно же, дочка Ника. Она заслуживает достойного и душевного окончания карьеры.

Уходящих героев забывают очень быстро. А еще Ломоносов говорил, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Анна Чичерова — фигура для российского спорта. Не идеальная, но совершенно точно знаковая. И дать ей возможность красиво попрощаться было бы со всех точек зрения правильно.