Как лучший стайер в истории Кипкетер проиграл две Олимпиады. Травма, малярия и противостояние с Борзаковским

Судьба датского-кенийского гения, который так и не смог покорить о лимп.

Уилсон Кипкетер

Трехкратный чемпион мира (1995, 1997, 1999).

Чемпион мира в помещении (1997).

Серебряный призер Олимпийских игр (2000).

Бронзовый призер Олимпийских игр (2004).

Почти 13 лет владел мировым рекордом на дистанции 800 метров (1997—2010).

Завершил карьеру в 2005 году.

Уилсон Кипкетер — легендарный датский бегун кенийского происхождения. Он почти 13 лет владел рекордом мира на дистанции 800 метров. Уилсон показал 8 из 17 самых быстрых результатов в этой дисциплине за всю историю, также он побеждал на трех чемпионатах мирах кряду. Однако ему так и не покорились Олимпийские игры. Почему же так вышло?

Пропуск Олимпиады-1996

Кипкетер начал бегать еще мальчишкой, в 12 лет, но непрофессионально, а просто на улице с ребятами. Основательно тренироваться он начал только в 22 года после того, как одержал победу на турнире в Дании.

В Копенгаген, кстати, он попал в 1990 году по студенческой программе. В датской столице ему настолько понравилось, что он решил не возвращаться на родину, а обосноваться на новом месте. Уилсон подал заявление и о смене спортивного гражданства. Именно длительный бюрократический процесс, затянувшийся на несколько лет, лишил его поездки на Олимпиаду-1996 в Атланте. А в то время он как раз находился на пике своей карьеры и имел шансы завоевать золото. В 1995 году после мирового турнира по легкой атлетике началась его победная серия.

«Если бы я тогда не сделал этого, еще семь лет ушло бы на получение гражданства. Это стало моей жертвой, но я принял непростое решение. К тому времени я уже три года жил в Дании», — отмечал в одном из своих интервью великий бегун.

Уилсон Кипкетер. Фото Getty Images

Первые Игры в карьере

Олимпийские игры 2000 года в Сиднее (Австралия) стали первыми для Кипкетера. Поехал он туда в статусе главного фаворита, которого опасались все соперники. Однако взять золото он сенсационно не смог. Кенийский датчанин финишировал на 0,06 позже немецкого легкоатлета Нильса Шумана. Это был очень напряженный и тактический бег.

Журналисты и болельщики назвали эти Игры для Кипкетера провальными. Однако сам спортсмен так не считал. Дело в том, что к Олимпиаде он подошел не в самой лучшей форме. За месяц до главных стартов четырехлетия Уилсон надорвал икроножную мышцу. А еще ранее он тяжело переболел малярией. В 1997 году во время визита на историческую родину в Кению на рождественские праздники спортсмен подхватил болезнь, которая передается при укусах некоторых видов комаров.

Легкоатлет три недели пролежал в больнице с высокой температурой, он почти ничего не ел и сильно ослаб. Следующие три месяца после малярии Уилсон даже не мог ходить без помощи жены, настолько сильно оказался истощен его организм. Лишь спустя полгода он смог вернуться в спорт.

«Я осознал, что с этого момента мое тело уже никогда не будет прежним. И, несмотря на травму и перенесенную малярию, кто-то назвал мое серебро провалом. Так думали многие, но не я. Все же видят только итоговый результат и делают выводы, но они не знали моих чувств. Я чувствовал боль и не мог спать по ночам, переживал стресс, понимал, что нахожусь не в лучшей своей форме. Но при всем этом я должен был оставаться позитивным», — эмоционально объяснил свое серебро сам атлет.

На ОИ-2004 Уилсон Кипкетер (в центре) занимает лишь третье место. Победитель — Юрий Борзаковский. Фото Getty Images

Попытка номер два

После серебряной медали ОИ датский кениец планировал поехать на Игры в Афинах, чтобы вновь попробовать взять золотую медаль. Но и в 2004 году выдающийся легкоатлет не смог подняться на верхнюю олимпийскую ступеньку. По ходу финала он лидировал с 80-метровым преимуществом перед конкурентами, но после сдал... И снова сенсация! Награда высшей пробы досталась накатившему на финиш россиянину Юрию Борзаковскому, серебро завоевал южноафриканец Мбулаени Мулаудзи, а вот Уилсон довольствовался лишь бронзой.

«Всегда особенно ждал встречи с Кипкетером. Весь мой четырехлетний период подготовки строился в том числе вокруг преодоления психологического барьера перед своим кумиром, — признавался победитель Игр-2004 Борзаковский в интервью RT. — Я же с детства восхищался им. Конечно, было тяжело обыграть его в первую очередь именно с психологической точки зрения. Когда мы бежали в олимпийском финале 2000 года, я немного перегорел. Ведь каких-то три года назад смотрел на его рекорды с открытым ртом, а теперь стою с ним рядом на дорожке. Я смог побороть некую психологическую давку, уже в Афинах относился к Уилсону как к сопернику, которого можно обыгрывать. Что я и сделал».

Уилсон Кипкетер. Фото Global Look Press

Кто бы мог подумать, что выдающийся бегун не сможет и со второй попытки покорить Олимпиаду? У этого гения в арсенале было все, и для полной картины не хватало лишь золота Игр. Да и кто, если не такие легенды, как Кипкетер, должен восходить на олимп?

Конечно, это ни в коем случае не умаляет заслуг его соперников. Но, например, Шуман не смог переписать историю легкой атлетики. После Олимпиады-2000 он ничего стоящего больше и не выиграл. А последние пять лет до завершения профессиональной карьеры практически и не выступал из-за многочисленных травм. Борзаковский стал звездой на родине, но не в мировом масштабе, хоть и взял олимпийское золото, а после и еще несколько весомых наград.

Сам Кипкетер высказывался об Олимпиаде рационально: «Смотрю на все с позитивной стороны. Никогда не испытывал разочарования. Считаю, что моя карьера оказалась успешной на 99 процентов. А отсутствие олимпийского золота — это всего лишь один процент. Мне кажется, что я больше в плюсе, чем в минусе. Смотрите, я завоевал две медали Олимпийских игр и в течение 11 лет находился на высочайшем уровне. И даже несмотря на то, что я не стал олимпийским чемпионом, меня многие знают. А это самое главное».

А в 2008 году, когда Кипкетер уже ушел из большого спорта, в интервью «СЭ» назовет себя неидеальным чемпионом: «Что касается лично меня, то я бегал много лет, но так и не выиграл Олимпиаду. А значит, я хороший бегун, победитель и рекордсмен, но не идеальный чемпион».