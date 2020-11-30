Новый босс федерации — бывший глава отечественного триатлона Петр Иванов. А на конференции не обошлось без скандала

В конце февраля я уже ходил на выборы президента ВФЛА. Тогда избрали Евгения Юрченко, который в итоге ничем не запомнился. Хорошим — так точно. Спустя полгода бежал со своей должности. И никто так и не понял, как он на ней вообще оказался. На нынешние выборы изначально я тоже собирался. А потом понял, что смысла в этом нет. От февральской конференции нынешняя, ноябрьская, мало чем отличается. Снова результаты известны до голосования. Снова руководство нашего спорта лоббировало одну кандидатуру. И опять, как и во время прошлых выборов (да и позапрошлых), нынешний фаворит не имеет отношения к легкой атлетике. Спаситель со стороны.

Вяльбе не хотела в биатлон, потому что она «ничего в нем не понимает». В легкой атлетике все наоборот

Очередного — за последние четыре года уже третьего — президента ВФЛА зовут Петр Иванов. Ему 50 лет, прошлые четыре года руководил Федерацией триатлона России (ФТР). Отзываются о его работе там хорошо, и вполне может быть, что он прекрасный человек. Вот только достаточно ли этого, чтобы с листа возглавить самую медалеемкую и кризисную федерацию страны?

Во время Олимпиады в Пхенчхане вся страна восторгалась работой Елены Вяльбе. Наших ведущих лыжников в Корею не пустили, ей самой не дали командной аккредитации, но она с обычной болельщицкой трибуны с такой страстью гнала молодежь к медалям, что у всех кровь в жилах стыла. На фоне безнадежных ковыряний в биатлоне на тех же Играх контраст был громадный. Разница в системности — колоссальная. И когда я спросил ее о шансах возглавить еще и биатлонную федерацию, Елена Валерьевна рассмеялась: «Ты что, зачем мне туда лезть? Я же там ничего не понимаю».

А ведь лыжи и биатлон — братские виды спорта. И в большинстве стран даже федерация у них одна, общая. Но Вяльбе, у которой в лыжах полный порядок, не считает возможным браться за другой вид спорта. А Петр Иванов, который всего один олимпийский цикл проработал в триатлоне, в себе, видимо, уверен на сто процентов.

Делегатам все равно, за кого голосовать?

Сами выборы интриги не несли. Делегаты от регионов традиционно голосуют за того, за кого им скажут. Четыре года назад это был Шляхтин. Тогда думали, что человек со стороны — это плюс, ведь он точно не имеет отношения к допинговым скандалам. Но все в итоге закончилось бесславной историей с подделкой справки Данила Лысенко по допинговому делу.

Потом все дружно и по команде выбрали Евгения Юрченко — очень далекого от спорта человека. Но весной говорили, что у него, бизнесмена, все в порядке с деньгами и связями. А главной задачей на тот момент была выплата многомиллионного штрафа. Вот только когда подошли сроки, выяснилось, что с финансами у президента не так уж и хорошо, а найти спонсоров, которые впряглись бы за легкую атлетику, не удалось.

Несмотря на горький опыт, делегаты и теперь проголосовали за человека, который не знает вид спорта изнутри. Людям, у которых в регионах большие проблемы с «королевой спорта», видимо, вообще без разницы, кто придет к власти в ВФЛА. Вероятно, каждый считает, что все равно ничего не изменится — так зачем сопротивляться? Да и, справедливости ради, серьезных конкурентов у нового президента на этих выборах не было. Вот Олег Курбатов снялся в пользу Ирины Приваловой, а та вдруг прямо на выборах заявила, что становиться руководителем пока не готова...

Даже сами спортсмены, карьера которых, по идее, зависит от руководства ВФЛА, эти перестановки воспринимают обыденно. Если в 2016-м был интерес — в феврале на конференции участвовала действующая чемпионка мира Мария Ласицкене, — то теперь всем просто параллельно. Будем надеяться, с третьей попытки у российской легкой атлетики что-то получится и Петру Иванову удастся всех приятно удивить. Но пока нет ощущения, что нашу легкую атлетику хоть что-то может изменить.

Даже нынешняя вялотекущая конференция не обошлась без скандала. Главный ревизор ВФЛА Игорь Голованов взял слово и начал рассказывать о своем анализе, выводы которого — сенсационные: многомиллионные нестыковки и исчезновение бюджетных средств в сборной в прошлые годы. Закончилось тем, что охрана увела нарушителя спокойствия со сцены. Причем проголосовали за это сами делегаты. Единогласно.

Президенты ВФЛА

1990-2015 Валентин Балахничев

2016-2019 Дмитрий Шляхтин

2020-2020 Евгений Юрченко

2020 — ? Петр Иванов