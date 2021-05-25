Илья Иванюк на первенстве Смоленской области неожиданно показал лучший результат сезона в мире и свой личный рекорд, преодолев отметку 2,37 м

Российских легкоатлетов, пусть даже в нейтральном статусе, не было на международных стартах полтора года. И вот наконец долгожданное возвращение, пусть даже пока статус есть далеко не у всех, а на Олимпийские игры в Токио мы сможем послать всего десять человек на все виды.

Первой открыла сезон «Бриллиантовой лиги» Мария Ласицкене. Но у лучшей высотницы мира пока что-то не складывается. Зато бронзовый призер последнего чемпионата мира Илья Иванюк буквально шокировал. На скромном первенстве Смоленской области он выдал лучший результат мирового сезона — 2,37 м!

Мы поговорили с Иванюком на пути в Доху, где он в пятницу выйдет в сектор «Бриллиантовой лиги» и встретится с чемпионом мира Мутазом Баршимом и другими мировыми топами.

Результат в Смоленске еще ни о чем не говорит

— Как вы умудрились показать лучший результат мирового сезона на скромном первенстве Смоленской области?

— Я планировал этот старт как тренировочный, даже особо не рассматривал как соревнования. Хотел просто проверить свою готовность. Были ожидания, что прыгну в районе 2,30 м. Но когда дошел до этих высот, понял, что все очень легко получается. Попробовал поставить выше, потом еще выше, и вот получился такой результат. Хотел даже еще выше прыгать, но побоялся — покрытие стало приходить в негодность. Резина под ногами рвалась, и был риск травмироваться. Хотя сил еще остался вагон, можно было попробовать и следующие высоты.

— Это прямо все, что нужно знать о российской легкой атлетике. Вы не можете прыгать 2,40 м, потому что резина рвется под ногами, а при этом в соревнованиях участвуют всего три человека, и второе место вслед за вами заняли с результатом 1,75 м...

— Это связано с тем, что после автокатастрофы в Ставропольском крае ужесточились правила перевозки детей на соревнования. Многие ребята из глубинки просто не смогли приехать. Это я уже довольно старый и поэтому прыгаю профессионально, большинство в таком возрасте карьеру заканчивают.

— Все-таки объясните, как можно выйти как на тренировку — и вдруг прыгнуть лучший результат мирового сезона?

— Я видел, как ребята прыгали зимой, как начинают этот летний сезон. Есть огромная мотивация тоже быть на уровне. Тем более когда стало понятно, что нам дают нейтральный статус. Подготовка сложилась неплохо, но, мне кажется, результат 2,37 м пока еще ни о чем не говорит. Другие соревнования покажут. Потому что в Смоленске были комфортные условия, я мог делать нужные мне промежутки между попытками, отдыхать... Сейчас в Дохе, по прогнозам, будет +43 в тени. Ну и регламент соревнований гораздо жестче.

— Вы впервые с чемпионата мира 2019 года выйдете в сектор против Мутаза Баршима. Есть волнение, все-таки давно не выступали на таком уровне?

— Не то чтобы волнение, но есть огромное желание поскорее вернуться. Судя по тренировкам и первым соревнованиям, готов я неплохо и могу конкурировать. Главное сейчас — не быть чересчур самоуверенным.

— Антиковидный регламент на «Бриллиантовой лиге» будет жестким?

— Конечно. Я буквально перед вылетом должен сдать тест ПЦР, а по прибытии на место запрещено выходить из гостиницы куда-либо, кроме стадиона. Что все очень серьезно, мы уже поняли. В Гейтсхеде, например, Ярославу Магучих не пустили на старт, потому что она вышла из отеля.

Не стоит критиковать Ласицкене

— Федерация до сих пор не утвердила критерии отбора тех самых десяти спортсменов, кто поедет на Олимпийские игры. Что об этом думаете?

— Стараюсь не думать, просто жду, что нам скажут. Мне кажется немного странным, что отбор хотят сделать через чемпионат России. Не представляю, как из разных видов легкой атлетики будут выбирать десять человек. Везде же все по-разному, хотя, конечно, это дело тренерского штаба. Очень хочется, чтобы они не ошиблись и выбрали тех людей, которые готовы показывать хорошие результаты.

— Вы сами к чемпионату России будете серьезно готовиться? Или 2,37 м — это уже точно место на Олимпийских играх?

— Конечно, буду готовиться, почему бы нет? У меня там как раз получается хорошее окно между соревнованиями, и этот старт удачно вписывается в план подготовки к Олимпийским играм.

— Как эксперт в прыжках в высоту объясните: что происходит с Марией Ласицкене? Почему у нее пока не складывается?

— Мне кажется, не стоит Машу сейчас критиковать. Я спрашивал у коллег, с которыми она прыгала, и они в один голос говорят: погода на обоих ее стартах в сезоне была ужасной. Давайте подождем, я уверен, что в итоге все у нее будет хорошо.

Илья Иванюк

Родился 9 марта 1993 года в поселке Красный (Смоленская область).

Специализация — прыжки в высоту, тренер — Александр Мухин.

Личный рекорд — 2,37 м (2021).

Бронзовый призер чемпионата мира (2019). Бронзовый призер чемпионата Европы (2018).

Чемпион Европы среди молодежи (2015).