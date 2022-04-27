В США появился новый спринтер экстра-класса. Он намерен стать «белым Болтом»

Мэтью Боулинг по прозвищу Белая Молния бьет все рекорды.

Американский легкоатлет-спринтер — это примерно такой же знак качества, как русская балерина. Как правило, американцев обгоняют разве что представители Ямайки. Или редкие гении вроде француза Кристофа Лемэтра. Кстати, именно Лемэтр долгое время оставался быстрейшим из светлокожих спринтеров и стал первым «белым», пробежавшим стометровку быстрее 10 секунд. Но теперь, похоже, наступает новая эра. Американец Мэтью Боулинг — новый гений спринта, при этом светлокожий и с абсолютно нетипичной биографией.

Мог бы стать супермногоборцем, но не хочет

Главная фишка Боулинга — его универсальность. Обычно это качество отличает как раз темнокожих спортсменов, которые фантастически одарены от природы и могут успешно соревноваться практически во всех скоростно-силовых видах. Но Боулинг и тут даст многим фору. Его личные рекорды:

100 м — 9,98

200 м — 19,92

400 м — 45,87

длина — 8,25 м

А еще в юности Боулинг прыгал в высоту и пять лет назад, то есть в 16 лет, имел результат 1,96 м. Думается, что если бы он попробовал сейчас, то и этот показатель у него был бы в районе 2,20 как минимум.

Если все это сложить — получится просто феноменальный многоборец. Даже если с метаниями и длинным бегом не сложится, все эти результаты — не просто мирового уровня, а уровня финала чемпионата мира. Но Боулингу неинтересно метать диск или копье. Там не стать настоящей легендой вроде Усэйна Болта. Есть даже пример еще одного американца — Эштона Итона, который выиграл в десятиборье все, что только было возможно, а не получил и десятой доли славы попавшегося на допинге Джастина Гэтлина.

Мэтью Боулинг. Фото Global Look Press

Так что Мэтью Боулинг твердо расставил приоритеты: он будет бегать спринт. Возможно, совмещая его с 400 м — в отличие от Усэйна Болта, американец очень любит эту дистанцию. Уже в начале этого сезона Боулинг установил новые личные рекорды на 100 и 200 м, впервые разменяв соответственно 10 и 20 секунд. Очень многообещающее начало, особенно учитывая, что после ухода Болта в мировом спринте так и царит безвластие.

Отец не разрешает бросать учебу

Боулинг еще ничего толком не выиграл, но уже невероятно популярен в США. Количество его подписчиков превышает сто тысяч (еще год назад было полторы). Мэтью учится в престижном университете Джорджии и не знает отбоя от девчонок. Неофициально он уже сейчас — самый яркий спортсмен в американской сборной. Тот случай, когда внешность и результаты сошлись в одном человеке.

А еще у Боулинга образованные родители — тоже редкость для американского спринтера. Обычно эти парни из бедных семей и используют спорт как социальную лестницу. Отец Боулинга работает в энергетической компании. Он настаивает, чтобы Мэтью продолжал учебу в университете и не уходил в профессиональный спорт.

По правилам США Боулинг потеряет право соревноваться на уровне университета, как только подпишет первый профессиональный спонсорский контракт. Престижные компании уже стоят в очереди. Но нет, Боулинг продолжает учебу и выступления на университетских соревнованиях. «Он должен учиться еще минимум два года», — отрезал отец.

Сейчас Мэтью уже называют Белой Молнией, а тренер сравнивает его с великим гольфистом Тайгером Вудсом. Как Вудс открыл дорогу в гольф для темнокожих детей, так Боулинг открыл спринт — для светлокожих. Осталось теперь только добиться аналогичных титулов, как Тайгер. В легкой атлетике статусу «молнии» очень сложно соответствовать. Пока настоящая «молния» была только одна, и это Усэйн Болт.