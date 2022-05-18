Самый скандальный американский спринтер поддержал другого звездного допингера

Джастин Гэтлин был дважды забанен за допинг, а теперь выражает солидарность с Кристианом Коулманом, который пропустил Олимпиаду-2020 из-за дисквала.

Джастин Гэтлин — один из самых ярких, скандальных и неоднозначных спринтеров в мировой истории. Его карьера шокирует. В 22 года он выиграл мегапрестижные 100 м на Олимпийских играх в Афинах. Четырежды за карьеру брал золото на чемпионатах мира. Бил на сотне самого Усэйна Болта. Был совладельцем мирового рекорда. Если оценивать биографию Гэтлина по титулам, то на него нужно молиться всем легкоатлетам мира.

Но есть нюанс. Точнее — два.

В далеком 2001 году самый быстрый на тот момент американский студент получил годовой дисквал — в пробе Джастина обнаружили амфетамин.

А в 2006-м спортсмен, который на тот момент стал суперзвездой, погорел на нарушении антидопинговых правил повторно. И получил уже восемь лет отстранения. Которые потом, правда, за активное сотрудничество со следствием были сокращены до четырех.

После этого началась самая рок-н-ролльная часть карьеры Гэтлина. Он не сдался и через четыре года вернулся на дорожку. При этом практически сразу же начал показывать топовые результаты. На крупных стартах его частенько освистывали по полной программе. Так было и на чемпионате мира в Пекине-2015, и в Лондоне-2017. А на пресс-конференциях Джастину годами задавали вопросы про допинг. Но бежал он божественно.

Завершение карьеры

Две дисквалификации испоганили ему карьеру. Но нельзя не признать, что Гэтлин — уникум. Он зажигал с 19 лет, а в последний раз разменял 10 секунд на 100 м в 39. Уникальнейшее спортивное долголетие.

Джастин Гэтлин. Фото Global Look Press

Эксперты и болельщики до сих пор спорят, как правильнее относиться к этому парню: как к одному из главных негодяев в мировой легкой атлетике или как к исключительно волевому и одаренному человеку, который допустил ошибки, но сумел исправиться.

К однозначной позиции все едва ли придут. Кто-то до сих пор называет 5 августа 2017-го черным днем для чистого спорта — тогда Джастин обыграл Болта в финале 100 м на чемпионате мира. А кто-то, включая ряд популярных брендов, с удовольствием сотрудничает с американцем.

Как бы то ни было, февральское объявление о завершении карьеры стало событием. Вместе с 40-летним Гэтлином ушла эпоха.

А так можно было?

Два месяца про Джастина не было новостей, пока он вдруг не всплыл в... индийской прессе. Американец приехал в Бангалор в качестве амбассадора популярного международного забега на 10 км. И на месте дал интервью порталу scroll.in.

Олимпийский чемпион рассуждал о том, повезло ли ему с эпохой — ведь целый ряд великих спринтеров оказался в тени Болта. Говорил о переносе Олимпиады. О новых технологиях в беге. О том, что считает себя мостиком между прошлым и нынешним поколениями. Но наибольший интерес вызвала часть про годы дисквала.

Джастин Гэтлин. Фото Global Look Press

— День за днем в течение четырех лет — это был долгий путь. Но я заново открывал себя. У меня ведь исполнялись мечты наяву: олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, мировой рекордсмен. А потом бум — и все остановилось.

Я много думал и осознал, что все еще остаюсь молодым парнем. Но больше терять времени позволить себе не могу. Хотел пахать до 40. И теперь чувствую, что во второй половине своей карьеры я добился большего, чем в первой.

— Что вы думаете о Кристиане Коулмане, который из-за дисквалификации пропустил Олимпийские игры в Токио? — уточнил индийский репортер.

— Он снова встает на ноги. Он знает свои возможности, как усердно он работал и насколько успешным может быть. Ему нужно выйти и показать себе и всему миру, что он заслуживает быть на вершине пьедестала.

По-человечески слова Джастина понятны. Он не хочет лишний раз порицать отбывшего дисквал товарища по команде, с которым хорошо знаком. Надеется, что тот всем и все докажет. Наверняка видит какие-то параллели с собой.

Но где же допинговая нетерпимость, которой все хотят научить Россию? Просто представьте на секунду, какая буча поднялась бы, если, например, Екатерина Юрьева в интервью зарубежному изданию выступила бы с поддержкой Александра Логинова...