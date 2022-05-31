«Никто за нашими результатами не следит». Конева — о командном чемпионате страны

Чемпионка мира обыграла в Сочи дочерей двух олимпийских чемпионок.

Чемпионка мира в помещениях Екатерина Конева в очередной раз выиграла командный чемпионат России в Сочи в тройном прыжке. На этот раз — со скромным прыжком на 14,00. Конева — из тех спортсменов, для кого нынешнее положение дел в нашей легкой атлетике особенно безрадостно. Из-за допинговой дисквалификации в прошлом Екатерина никогда не имела нейтрального статуса. И уже седьмой год выступает только на внутрироссийских стартах.

Но при этом на удивление не теряет мотивации и временами показывает далекие прыжки. Последние пару лет она стабильно улетает в район 14,60 м — а это минимум уровень финала на крупных стартах. В этот раз в Сочи на командном чемпионате страны так совпало, что против Коневой выступали дочери двух наших олимпийских чемпионок. Дочь президента федерации — Мария Привалова — стала второй с прыжком на 13,17 м. А Анастасия Матвеева — дочь Татьяны Лебедевой — заняла девятое место с результатом 12,45 м.

За пять дней до старта заболела нога

— Победа со средним результатом 14,00 м — это повод для радости?

— Конечно, результатом я совершенно недовольна. Подготовка шла хорошо, я готовилась совершенно к другим метрам. Был план отпрыгать этот сезон очень хорошо. Но пять дней назад на сборе у меня сильно заболела нога. Пока непонятно, в чем дело, я как раз собираюсь на УЗИ, чтобы в этом разобраться. А так на чемпионате я не бежала на разбеге, шла почти пешком, страховала каждый шаг.

— В чем был смысл выступать в таком состоянии?

— Была мысль отказаться, но не хотела подводить свою команду. Если бы я точно понимала, что там что-то серьезное, тогда, конечно, не стала бы прыгать. Но тут решила попытаться выиграть и принести своей команде очки.

— Даже в таком состоянии вы выиграете у ближайшей преследовательницы больше 80 см. В чем тогда мотивация улучшать результат?

— Я работаю на свой результат, не оглядываясь ни на кого. Смотрю, как выступают девочки в мире, и меня это больше заводит. Вот это настоящая мотивация.

— Что скажете про олимпийскую чемпионку Юлимар Рохас из Венесуэлы?

— Она вообще красавица, большая молодец. Она давно должна была прыгать так круто, как сейчас. Сейчас она побежала по-другому, настроила разбег. И показывает суперкрутые прыжки.

— Вы видите в себе силы когда-нибудь с ней соперничать?

— Показывать такие метры, как показывает она, — это очень сложно. Особенно в отсутствие соревновательной практики за границей. Я сейчас себя чувствую как темная лошадка, никто за нашими результатами особо не следит, ну, прыгаем в России — и ладно. Понятно, что в ближайшее время никто на иностранные старты не поедет. И сейчас мне хочется просто показывать красивые прыжки, для себя.

Пустота на трибунах очень давит, прыгаешь в никуда

— Пустые трибуны на командном чемпионате страны, куда не пускали болельщиков, вас разочаровали?

— Честно, очень тяжело прыгать в такой атмосфере. Не было совершенно никакого куража. Приходишь как на тренировку, только головой понимаешь, что это соревнования. Очень давит, просто пустота, прыгаешь в никуда...

— С вами в одном секторе выступали дочери наших чемпионок — Ирины Приваловой и Татьяны Лебедевой.

— С Настей Матвеевой — дочкой Лебедевой — мы встретились в секторе впервые. С Машей Приваловой прыгали и раньше. Не то чтобы мы подруги, у нас разные тренеры, заметная разница в возрасте. Но мы хорошо общаемся, желаем друг другу удачи. Я рада, что появляются новые молодые прыгуньи.

Екатерина Конева

Родилась 25 сентября 1988 года в Хабаровске.

Серебряный призер чемпионата мира (2013) в тройном прыжке.

Серебряный призер чемпионата Европы (2014).

Чемпионка мира в помещении (2014).

Победительница универсиады (2011, 2013, 2015).

Замужем за прыгуном в длину Сергеем Полянским, дочь София (2017 г. р.)