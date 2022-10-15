Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул

Кенийские глюкокортикоиды становятся головной болью для всей легкой атлетики.

Победительница прошлогоднего Бостонского марафона Диана Кипиокей временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. 27-летняя кенийка сдала положительный тест на запрещенное вещество триамцинолон. Кроме того, спортсменка обвиняется в предоставлении антидопинговым органам ложной информации. В этом не было бы ничего удивительного — кенийских атлетов дисквалифицируют почти каждую неделю. Но здесь речь идет о лишении титула чемпионки престижнейших соревнований — старейшего в мире регулярного марафона. Кроме того, за последние годы на триамцинолоне попалось более десяти бегунов из Кении, и данное лекарство становится одной из «визитных карточек» спортсменов из сильнейшей марафонской державы. Чем же так привлекают кенийцев глюкокортикоиды?

Диана Кипиокей. Фото Getty Images

Невезучий марафон

«По результатам расследования временно отстранены два кенийских марафонца — Диана Кипиокей и Бетти Уилсон Лемпус, — говорится в заявлении дисциплинарного органа мировой легкой атлетики AIU. — Им предъявлены различные обвинения в нарушениях антидопинговых правил World Athletics. Эти предполагаемые нарушения связаны с проверками информации, предоставленной спортсменами для объяснения неблагоприятных результатов соревновательных тестов на метаболиты триамцинолона».

Кипиокей была поймана сразу после своей победы на Бостонском марафоне в октябре прошлого года, где Диана победила с результатом 2:24.45, опередив на 23 секунды победительницу 2017 года и соотечественницу Эдну Киплагат. Из-за пандемии в сезоне-2021 старт впервые за свою 125-летнюю историю состоялся осенью — обычно он проводится в апреле. Вообще, эти легендарные соревнования можно назвать многострадальными — то их чемпионка оказывается мошенницей, то на финише происходит теракт. Теперь вот результаты планируется пересмотреть из-за допинга.

Помимо Бостонского марафона Кипиокей в 2020 году выиграла марафон в Стамбуле. Лемпус попалась в прошлом сезоне после победы на полумарафоне в Париже — этот титул вместе с призовыми тоже будет отобран.

Диана Кипиокей. Фото Getty Images

Задопингованная страна

Глюкокортикоиды — это лекарства, которые имеют сильное противовоспалительное действие, также они подавляют нежелательные иммунные реакции организма. В спорте они могут использоваться для увеличения массы тела и силовых показателей и поэтому запрещены. Правда, с этого года запрет касается только соревнований и только употребления препарата в виде инъекций. Пероральный или ректальный способы, а также кремы и мази разрешены, и это дает попавшимся допингерам дополнительную лазейку — они начинают доказывать, что не делали уколов, а всего лишь съели таблетку или намазались кремом. Скорее всего, именно с этим связано обвинение кениек в предоставлении ложной информации. Хотя не исключены и подделки терапевтических исключений. Такое тоже бывало.

В целом сильно смущает, что за период, когда на глюкокортикоидах попались десять кенийцев, во всех других странах, вместе взятых, за подобные препараты наказаны лишь двое. AIU отметил, что случаи с Кипиокей и Лемпус «являются частью недавней тенденции в легкой атлетике Кении». Вообще, противовоспалительные лекарства не самое страшное из того, что находили у кенийских марафонцев в последние годы. Они не брезговали ни стероидами, ни ЭПО, ни гормонами. Более 50 легкоатлетов из этой страны в настоящее время отбывают дисквалификации, обвиняя в своих нарушениях главным образом иностранных агентов и тренеров.

В свое время хакеры из Fancy Bears обнародовали информацию о том, что легендарный британский бегун сомалийского происхождения Мо Фара в 2008 и 2014 годах попадался на триамцинолоне. Однако оба раза это сходило ему с рук из-за терапевтических исключений. Вообще, раньше антидопинговые органы сталкивались с огромным количеством положительных проб на глюкокортикоиды с минимальным содержанием препарата. Это связано с тем, что такие вещества содержатся буквально везде — от косметического крема до зубной анестезии. Но сейчас данная проблема снята, и очевидно, что кенийские инциденты — это не просто случайность или небрежность спортсменов, а часть некой системы. Какой именно? Возможно, мы этого никогда не узнаем, ведь докапываться до российских атлетов политически намного прибыльнее.