Тимур Моргунов не поехал на Игры в Токио, так как вовремя не получил нейтральный статус. Теперь он выступает на «Бриллиантовой лиге» и пытается забыть об обиде на чиновников.

На свой первый международный старт этого сезона Моргунов вышел только в конце августа в Польше. До этого он не мог выступать за границей, так как не имел нейтрального статуса. И хотя формально зеленый свет Моргунову включили еще в июле, на Олимпийские игры Тимур не успел и смотрел соревнования в Токио по телевизору. А недавно на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне наш шестовик стал третьим с результатом 5.72, обойдя в том числе и нового олимпийского чемпиона шведа Арманда Дюплантиса. Но чем бы закончилась их дуэль в Токио, мы теперь не узнаем.

В финал «Бриллиантовой лиги», скорее всего, не попаду

— В Лозанне вы стали третьим, но обошли Дюплантиса. Это круто?

— Вроде бы ничего особенного, потому что результат-то средний. Может быть, в связи со среднегорьем, но там всем тяжело прыгалось. Но выиграть у Мондо, конечно, все равно приятно. Теперь у нас личный счет 2:1 в мою пользу.

— Ничего себе! Вы, наверное, сейчас единственный в мире, кто по личным встречам выигрывает у Дюплантиса.

— На самом деле это потому, что мы мало вместе прыгали. Думаю, если бы я ездил по всем этапам, такого счета бы не было.

— Почему вы в отличие от Дюплантиса и остальных не поехали на следующий этап «Бриллиантовой лиги» в Париж?

— Стартовые листы там составляли давно, и в приоритете были финалисты Олимпийских игр. Мы с менеджером отправляли запрос, и меня поставили в лист ожидания. Но только после Кендрикса (американец Сэм Кендрикс не смог выступить на Играх, так как заболел коронавирусом. — Прим. «СЭ»). В итоге там кто-то отказался, Кендрикс выступил, но до меня очередь не дошла. Жаль, потому что Мондо там прыгнул 6,01, было бы интересно. В отличие от Лозанны, в Париже уже не чувствуется высота, и погода, видимо, была хорошая.

— В финал «Бриллиантовой лиги» вы теперь попадете?

— Вряд ли. Остается один этап в «Брюсселе», и даже если получится там выступить, нужно будет очень постараться, чтобы набрать достаточно очков. Скорее всего, их не хватит. Слишком поздно я начал сезон...

— Каково это — начинать сезон тогда, когда остальные уже заканчивают?

— Честно говоря, сложно. С одной стороны, я очень рад наконец прыгать вместе с ребятами, рад всех видеть. Но с другой, как будто бы морально истощен. Тут очень помогает поддержка. В Лозанне мне все говорили, как рады, что мы снова вместе соревнуемся. С Мондо Дюплантисом мы даже отдельно немного поболтали.

Зимой получать нейтральный статус нужно будет заново

— Олимпийские игры в Токио смотрели?

— Конечно. Шест смотрел даже по специальному каналу, где показывали только происходящее в секторе, не отвлекаясь на другие виды.

— В вашей ситуации большинство других спортсменов выключили бы телевизор.

— Было обидно, конечно. Первое время было совсем тяжело, но я постарался быстро переключиться на подготовку. Хорошо, что статус все-таки в итоге дали, хотя бы появилась цель, к чему готовиться. После чемпионата России я немного отдохнул, а потом начал подготовку к концовке сезона.

— Объясните теперь — что будет с вашим нейтральным статусом? На зимний сезон вам нужно будет получать его заново?

— Да, допуск действует один календарный год. То есть зимой мне нужно будет подавать на него снова.

— И теперь уже вы отправите все документы сильно заранее?

— Конечно. Хотя я читал потом комментарии руководителей World Athletics, и даже они говорят, что проблема в этот раз была не в том, что я поздно отправил документы. Были люди, которые отправляли позднее меня, но статус получили вовремя. А по мне ждали ответа от какой-то третьей стороны. Не знаю уж, почему так вышло, но очень надеюсь, что больше никаких проблем не будет.

Тимур Моргунов

Родился 12 октября 1996 года в Копейске (Челябинская область).

Тренер — Александр Шалонников.

Личный рекорд — 6,00 м (2018).

Серебряный призер чемпионата Европы (2018)

Двукратный чемпион России (2017, 2021)