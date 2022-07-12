«Меня похитили в 9 лет, я попал в рабство». Исповедь суперзвезды из Великобритании

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара в 39 лет рассказал о том, что терзало его всю жизнь.

Иной раз кажется, что про суперзвезд в наше время известно абсолютно все. Ну как можно скрыть что-то серьезное в век технологий? Журналисты раскопают что угодно. Тем более британские. Там ради сенсации на что только не пойдут. Вспомните, как один из корреспондентов под видом арабского шейха встретился на дорогущей яхте с главным на тот момент тренером сборной Англии по футболу Свеном-Йораном Эрикссоном — и вытянул из того, что премьер-лига погрязла в коррупции, а сам он, несмотря на действующий контракт со сборной, готов возглавить клуб, который якобы собирался купить лжешейх. Эта история стоила Эрикссону работы в сборной, да и, по сути, карьеры.

И вот представьте, что в столице бульварной прессы, где спрос на скандалы настолько высок, что журналисты сами готовы их создавать, живет один из самых титулованных спортсменов в истории страны с невероятной киношной биографией. Даже выдумывать ничего не надо — просто перескажи, и все ахнут. Но до сегодняшнего дня ее практически никто не знал. Никто не знал правды про рыцаря Мо Фару. Единственного в истории Великобритании четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике.

Почему он — легенда

Фара известен как один из величайших стайеров в истории. Им он стал еще в Лондоне-2012. На домашних Олимпийских играх Мо превратился в одного из любимцев страны. Он уверенно выиграл сначала 5000, а потом и 10 000 метров. Оба раза на финише изображая руками сердечко над головой. Это стало фишкой спортсмена.

Его популярность вышла далеко за пределы спорта. Он регулярно участвовал в популярных шоу, общался со звездами кино. Спустя год темнокожий спортсмен стал только сильнее — Мо побил рекорд Европы на 1500 метров, круто сбегал неолимпийские 3000 метров, дважды переписал рекорд страны на полумарафоне и, наконец, оформил золотой дубль на 5000 и 10 000 метров на ЧМ в Москве. По итогам 2013 года Фара был признан лучшим спортсменом Великобритании, обойдя всех футболистов и победителя Уимблдона Энди Маррея.

Сказка продолжалась и дальше. Дежурные победы на ЧЕ и ЧМ, дебют в марафоне, рекорд Европы в полумарафоне, высшие мировые достижения на неолимпийских дистанциях (так он отобрал рекорд у самого Кенинисы Бекеле на 2 мили). На десерт — еще две победы на Играх в Рио.

За такие заслуги Мо Фара был посвящен в рыцари с правом приставки «сэр» к имени. Это высочайшая степень признания заслуг в Великобритании.

На его авторитет не повлиял и последующий допинг-скандал. Тем более что сам спортсмен вышел сухим из воды. А вот тренировавший его Альберто Салазар получил дисквал.

Лебединой песней Фары на треке стала победа на 10 000 метров на ЧМ-2017 в Лондоне. Спустя год он установил рекорд Европы в марафоне — 2.05,11. В 2020-м — мировой рекорд в часовом беге.

«На самом деле я не Мо Фара»

У Мо Фары миллионы подписчиков в соцсетях. Про него снимали документалки. Сам он выпускал автобиографию. Казалось, про спортсмена известно все. Родился в Сомали. Но в раннем возрасте из-за гражданской войны родители перебрались в безопасную и благополучную Великобританию. Где он и начал бегать. Дальше — все понятно.

Однако только теперь, в 39 лет, в интервью BBC спортсмен признался: все было не так. Совсем не так. Оказывается, в девятилетнем возрасте его по поддельным документам привезли в Королевство, а затем много лет заставляли работать на сомалийскую семью. Зовут его на самом деле Хуссейн Абди Кахин. И родился он не в столичном Могадишо, а в Сомалиленде — сейчас это непризнанное государство. Куда никто не суется даже из Сомали.

Во время гражданской войны отец спортсмена погиб, семью разбросало. Его самого привезли в Британию по документам другого ребенка. Которого звали — Мо Фара...

Сделала это в 1992 году какая-то женщина, с которой он раньше никогда не встречался. Привезла в Лондон, пообещав, что он будет жить у родственников в Великобритании. Вместо этого мальчик следующие несколько лет присматривал за ее детьми, выполнял работу по дому и не имел возможности посещать школу. Учиться он пошел только в 12 лет, на тот момент не зная английского языка.

Отдушиной стал спорт. Как раз учителю физкультуры он рассказал свою историю, после чего социальные службы устроили его в приемную семью. Тот же учитель помог ему получить британское гражданство.

В интервью BBC четырехкратный олимпийский чемпион признался, что воспоминания из детства мучили его, но он их постоянно блокировал, поэтому и не решался рассказать. Теперь же ему хочется привлечь внимание общества к проблеме торговли людьми — намного более распространенной, чем кажется.