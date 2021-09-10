Сидорова улетела в космос! До этого выше пяти метров у нас прыгала только Исинбаева

Серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с личным рекордом и пятым результатом в истории — 5,01.

«Бриллиантовая лига». Финал

Мужчины. Высота

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,34

2. Андрей Проценко (Украина) — 2,30

3. Илья Иванюк (Россия) — 2,30

Шест

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,06

2. Сэм Кендрикс (США) — 5,93

3. Тимур Моргунов (Россия) — 5,93

Женщины. Шест

1. Анжелика Сидорова (Россия) — 5,01

2. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,77

3. Тина Сутей (Словения) — 4,67

Всего несколько недель назад Анжелика Сидорова приходила в редакцию «СЭ». По дороге к машине Анжелика рассказывала, как же тяжело тренироваться, когда, казалось бы, главный старт позади, а когда будет следующий — непонятно. После серебра Олимпийских игр Сидорова в теории должна была бы завершать сезон крутыми стартами на «Бриллиантовой лиге». Но на практике Анжелике — как и Марии Ласицкене — не дали американской визы, чтобы поехать в Юджин.

Но если у Марии и в Европе соревнований хватало, у Анжелики после Токио получился перерыв почти в месяц. Не растерять мотивацию и тренироваться все это время очень сложно.

— Может, тогда лучше вообще завершить сезон и уйти в отпуск? — наивно предложила я.

— Ты что, там же финал «Бриллиантовой лиги»! — удивилась Анжелика. — Мы уже столько стартов напропускали по не зависящим от нас причинам, что отказаться от финала я точно не готова... К тому же я его еще никогда не выигрывала.

«Все еще не могу поверить, что прыгнула пять метров»

Выступать в Цюрихе любят все легкоатлеты — здесь шикарный стадион, почти всегда удачная погода и суперпонимающая публика. Действующий мировой рекорд Исинбаевой был установлен как раз в Цюрихе. Для Сидоровой это место вообще счастливое — здесь она в 2014-м стала чемпионкой Европы, выиграв свой первый большой титул.

Тогда для победы хватило результата 4,65 м — сейчас для Анжелики это практически начальная высота. И это все, что нужно знать о прогрессе женских прыжков с шестом за последние пять лет. Прогрессе, который случился во многом благодаря и лично Сидоровой.

В финале «Бриллиантовой лиги» она провела просто идеальный турнир. Все высоты, от 4,57 до 4,96 м включительно, она брала с первой попытки. Притом что олимпийская чемпионка американка Кэти Наджетт не справилась с начальной высотой, а сильнейшая из соперниц гречанка Стефаниди покинула сектор на 4,91 м. Было абсолютно логично, что в такой супердень Анжелика поставила планку сначала на высоту личного рекорда — 4,96 м, а потом и на 5,01.

— Рубеж пяти метров — это больше про психологию, — признавалась раньше Анжелика. — Все равно эта цифра сидит в голове. Есть большая разница, прыгать 4,99 или 5,01...

В Цюрихе Анжелика справилась с магической высотой с третьей попытки. А потом были такие эмоции, какие у обычно сдержанной Сидоровой редко увидишь. Объятия с тренером Светланой Абрамовой и подругой Марией Ласицкене. Она, кстати, не только накануне выиграла такой же бриллиант в прыжках в высоту, но и приложила руку к выступлению Анжелики — уже по традиции помогла заплести косички перед стартом.

Теперь в «клубе пяти метров» две россиянки — Сидорова и Елена Исинбаева. И если Елена давно уже привыкла к эпитету «великая», то Анжелике это только предстоит. Ведь, если честно, ее пятиметровый прыжок получился даже более выстраданным, чем у Елены. Исинбаева выступала во времена, когда российскую легкую атлетику еще уважали в мире. У нее не было проблем с нейтральным статусом и визами. Она могла выступать на любых соревнованиях, какие были ей удобны, и в самых комфортных условиях. Совсем не как Анжелика...

— По дороге на стадион у меня не было никакого предчувствия, — рассказала Сидорова на пресс-конференции. — Все еще не могу поверить, что мне удалось прыгнуть пять метров. Мне кажется, мы все устали к концу сезона. Но Цюрих — правильное место, чтобы прыгать высоко. Мне всегда здесь очень нравилось.

Иванюк и Моргунов — третьи в своих видах

Удачно выступил в секторе для прыжка с шестом и еще один россиянин — Тимур Моргунов. Пропустив Олимпийские игры из-за бюрократических проблем с нейтральным статусом, Тимур, по сути, только начинает международный сезон.

К Цюриху Моргунов успел немного распрыгаться и взял со второй попытки 5,93 м. Этого хватило для третьего места — американец Сэм Кендрикс был чуть лучше по попыткам, а олимпийский чемпион Арманд Дюплантис прыгнул 6,06 м. Тем не менее третья позиция в сильнейшей компании — отличный результат для Тимура, который, пока остальные соревновались, из-за чиновников смотрел Олимпиаду по телевизору. И отличный, кстати, ответ на вопрос, что мог бы показать Моргунов, если бы все же поехал в Токио...

Третьим в прыжках в высоту стал Илья Иванюк. Правда, здесь в секторе не было олимпийского чемпиона катарца Муртаза Баршима. А итальянец Джанмарко Тамбери, который в Токио поделил золото с фантастическим результатом 2,37 м, видимо, слишком хорошо отметил победу и сейчас далек от лучших кондиций.

В Цюрихе Тамбери был единственным, кто взял 2,34 м. А Иванюк и украинец Андрей Проценко с прыжками на 2,30 м по попыткам разыграли серебро и бронзу. Для россиянина это первая в карьере медаль в финале «Бриллиантовой лиги» и отличный задел на будущее.

Получается, что россияне в Цюрихе показали стопроцентный результат. Из четырех наших участников финала две девушки — Ласицкене и Сидорова — победили, а Иванюк с Моргуновым стали третьими.