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Сегодня, 13:15

Град мировых рекордов в легкой атлетике! Удивительный хет-трик на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Легкоатлет Якоб Ингебригтсен.
Якоб Ингебригтсен.
Фото AFP
Олимпийский чемпион Якоб побил мировой рекорд 26-летней давности в беге на 2 мили

На этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Париже за один вечер пали сразу три мировых рекорда! Отличились Якоб Ингебригтсен в беге на две мили у мужчин, Ламеха Гирма в беге на 3000 м с препятствиями у мужчин и Фаит Кипьегон — в беге на 5000 м у женщин.

Пал рекорд 26-летней давности

Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен уже не раз бил рекорды — персональные, европейские, а также мировой рекорд на 1500 м в помещении. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже спортсмен мог отличиться вне официальной части программы соревнований — в беге на 2 мили. Своим шансом норвежский бегун воспользовался успешно: он сумел побить достижение 26-летней давности! Ингебригтсен пробежал дистанцию за 7 минут и 54,10 секунды. Предыдущее достижение принадлежало кенийскому бегуну Даниэлу Комену. В далеком 1997 году он преодолел отметку в 2 мили за 7 минут и 58,61 секунды.

Легкоатлет Якоб Ингебригтсен.
Якоб Ингебригтсен празднует победу.
Фото Reuters

Долгое время кениец был единственным спортсменом, которому удалось пробежать 2 мили (3,22 км) менее чем за 8 минут. Но теперь норвежцу Ингебригтсену удалось улучшить этот результат. Сам Якоб был очень удивлен своим достижением:

«Возможность побить этот рекорд — это потрясающе. Это мое первое высшее мировое достижение на открытом воздухе. Темп показался мне очень ровным после отметки 1500 метров. Публика была потрясающей, без ее помощи было бы сложнее. В конце я был немного удивлен своим временем», — приводит слова Ингебригтсена официальный сайт World Athletics.

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Кипьегон разбушевалась

Двукратная олимпийская чемпионка Фаит Кипьегон сумела отличиться во второй раз за текущую неделю. Буквально на днях кенийской спортсменке удалось установить новый мировой рекорд на дистанции 1500 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме — 3.49,11.

Теперь Фаит показала лучшее время в Париже. Кипьегон преодолела дистанцию 5000 м за 14 минут и 5,20 секунды и таким образом установила новый мировой рекорд и в этой дисциплине. Предыдущее достижение принадлежало Летесенбет Гидей из Эфиопии. 7 октября 2020 года в Валенсии спортсменка показала результат 14 минут и 6,62 секунды.

Легкоатлетка Фаит Кипьегон.
Фаит Кипьегон расплакалась после побитого рекорда.
Фото AFP

Кенийка призналась, что не планировала ставить новый рекорд и очень удивлена своим достижением. А также добавила, что просто хотела улучшить свой личный результат.

«Я не думала о мировом рекорде, я не знаю, как мне удалось его установить. Я просто попыталась расслабиться и насладиться забегом. Когда увиделa, что это мировой рекорд, то очень удивилась, ведь мне просто хотелось побить персональное достижение. Я просто бежала за Гидей — она потрясающая женщина. Что ждать дальше? Должна обсудить это с моим тренером и моим менеджментом. Если здоровье будет в порядке, то все возможно», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.

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Запланированное достижение

Еще одним спортсменом, которому удалось отметиться на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже мировым рекордом, стал эфиопский бегун Ламеха Гирма. Это уже второе достижение для спортсмена за 2023 год. Ранее он улучшил результат на «гладкой» дистанции 3000 м в помещении, показав время 7.23,81.

Теперь он сумел превзойти успех катарца Саифа Саида Шахина, который 3 сентября 2004 года в Брюсселе преодолел 3000 м с препятствиями за 7 минут и 53,63 секунды. Гирма завершил забег на полторы секунды быстрее — с результатом 7 минут и 52,11 секунды. Отметим, что марокканцу Брахиму Булами в августе 2002 года в Цюрихе удалось пробежать дистанцию за 7 минут 53,17 секунды, но его достижение не было ратифицировано из-за допинга.

Легкоатлет Ламеха Гирма.
Реакция Ламехи Гирмы на свой рекорд.
Фото AFP

Эфиопский спортсмен заявил, что был уверен в своих силах и планировал установить новый мировой рекорд.

«Я так счастлив. Я очень рад и очень горд. Во время забега было ощущение, что я очень быстр, присутствовала уверенность. Мировой рекорд не стал сюрпризом. Я планировал побить его этим вечером в Париже. Это результат моей абсолютной решимости», — приводит официальный сайт World Athletics слова Гирмы.

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