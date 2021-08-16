Клишина пропустит еще один турнир. Травма, полученная в Токио, оказалась серьезной

Прыгунья в длину Дарья Клишина отказалась от участия в турнире в австрийском Инсбруке из-за повреждения, которое была получено ей в квалификации Олимпийских игр.

Клишина изначально анонсировала, что надрыв задней поверхности бедра для нее означает конец сезона. Хотя определенные шансы выступить все же были. Большой турнир в Инсбруке запланирован на 11 сентября — то есть с момента получения травмы в Токио пройдут больше месяца. Клишина говорила, что сейчас уже не чувствует боли при ходьбе и примерно через пару недель приступит к легким тренировкам.

Дарья будет готовиться к зимнему чемпионату мира?

Golden Roof Challenge в Инсбруке — самый необычный турнир этой осени. Прыгуны в длину будут соревноваться прямо на крыше с панорамным видом в центре города. Для этого там положат специальное покрытие. Рекорд соревнований в прошлом году установила белоруска Анастасия Мирончик-Иванова — 6,94. Она, кстати, как и Клишина, тоже прыгала в Токио и не прошла квалификации. Но не из-за травмы.

В этот раз в Инсбрук собираются многие звезды — второй номер мирового рейтинга и финалистка Олимпиады американка Тара Дэвис, плюс Жасмин Сойерс из Великобритании. Анонсировали организаторы и участие Клишиной.

— Договоренность о том, что Даша будет там прыгать, была достигнута еще до Токио, — уточнил менеджер Алексей Николаев. — Я недавно пообщался с организаторами и объяснил им, что Даше потребуется как минимум три недели, чтобы нога зажила. Плюс восстановительный период. Все происходит под строгим контролем врачей. Думаю, чисто в спортивном плане выступать в Инсбруке будет рано. Но Дашу там любят, и она может просто посетить город и турнир, например, в качестве почетного гостя.

Так что Клишина летний сезон завершила. Финал Бриллиантовой лиги 8-9 сентября в Цюрихе тоже наверняка пройдет без нее. Хотя там Даша не могла бы выступить даже независимо от травмы. В этом сезоне Клишина на «Бриллиантовой лиге» еще не прыгала и, соответственно, не имеет очков, чтобы квалифицироваться в финал серии.

По идее теперь ближайшая цель Клишиной — зимний чемпионат мира, который пройдет в середине марта в Белграде.

Три человека в финале Бриллиантовой лиги — это дно

Кстати, о финале Лиги. Прямо сейчас в него попадают по очкам трое россиян — Илья Иванюк и Михаил Акименко (высота), плюс чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Три человека в финале самой престижной коммерческой серии — вот, собственно, и все, что нужно знать о нынешнем положении дел в российской легкой атлетике. В хорошие времена количество наших участников измерялось десятками.

Правда, есть еще шанс попасть в финал у Марии Ласицкене и Тимура Моргунова. Оба вообще не выступали в этом сезоне на «Бриллиантовой лиге» по разным причинам. У Маши была травма, а у Тимура не было нейтрального статуса. Но теперь все вроде бы ок, и нужно побороться за право прыгать в Цюрихе. Там на кону бриллиант, 30 тысяч долларов за победу, да и вообще это самый крутой старт сезона после Олимпиады.

Обидно, что олимпийская чемпионка Ласицкене, похоже, осталась и без ближайшего этапа Лиги, который будет 21 августа в Юджине. Они должны были лететь туда вместе с Сидоровой, но не смогли вовремя оформить американскую визу. У Марии теперь вырисовывается такой график: 26 августа Лозанна, 28 — Париж, 3 сентября — Брюссель, и потом финал серии. Даже если какой-то из стартов она пропустит, все равно наверняка наберет нужное количество очков для попадания в финал. А вот у Анжелики все сложнее: до самого финала в женском шесте больше стартов не будет, и теперь ей предстоят еще три недели без соревнований.