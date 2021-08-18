Сегодня стартует чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров, который обещает получиться очень интересным.

Любой большой турнир в Африке — это уже интересно. И для большинства спортсменов соревнования в Найроби запомнятся куда больше, чем в заезженной Западной Европе. Такого колорита в Праге, Барселоне или Милане не найти.

Необычные истории, связанные с местом проведения, в ближайшие дни наверняка будут всплывать. И это только придает интерес к предстоящему чемпионату мира.

Тестостероновые намибийки — хедлайнеры

А ведь много интриг и в спортивном плане. Это в биатлоне почему-то многие звезды-юниоры быстро уходят в закат. Легкая атлетика — другая история. На чемпионатах мира до 20 лет в разное время успешно выступали, например, Елена Исинбаева, Мутаз Баршим, Усэйн Болт и Мария Ласицкене. То есть многие из тех, кто сейчас зажжет в Найроби, в ближайшие годы начнут выстреливать и на взрослых турнирах. На той же Олимпиаде в Париже — так точно.

А кто-то из участников предстоящего ЧМ — уже настоящая звезда. Та же Кристин Мбоба. Та самая намибийка-гермафродит, которая сенсационно стала второй в Токио-2020 на 200 м, опередив отряд ямайских и американских звездных спринтерш. Они вместе с подругой Беатрис Маслинги (ее выступление в Найроби тоже ожидается) сейчас национальные героини в стране. Да и во всей Африке. Пока большая часть спортивного сообщества рассуждает, насколько вообще нормально участие бегуний с такими особенностями организма в женских соревнованиях, в Намибии их засыпают подарками. Мы уже писали, что в деревне девушек обещали провести электричество. Однозначно, именно Мбома и Маслинги — хедлайнеры этого чемпионата мира.

Крайне интересными будут соревнования в мужском шесте. Сибиряк Матвей Волков, который еще чуть более года назад бил юношеские рекорды мира в России, выступит на самом большом старте в своей карьере под флагом Белоруссии. Почему так получилось — мы подробно рассказывали. При этом фаворитом в секторе будет француз Антони Амиратти, который месяц назад выиграл юниорский чемпионат Европы и имеет в активе 5,72 м. У Матвея пока — 5,60 м. Но он и на год младше. В этом возрасте — существенная разница. Волков, к слову, сможет выступить еще и на следующем юниорском ЧМ.

Отсутствие США и Великобритании — их проблемы

Что же касается России, то страну представит очень внушительная (особенно на фоне десятки на Олимпиаде в Токио) делегация. На старт выйдут сразу 23 наших легкоатлета. Правда, под нейтральным флагом.

Это будет очень показательный турнир в плане просмотра резерва. Потому что все идет к тому, что санкции с ВФЛА к следующему летнему сезону должны-таки снять. И этот юниорский чемпионат мира более или менее покажет, насколько вообще конкурентоспособна российская легкая атлетика будет в ближайшем олимпийском цикле. Важно начинать обозначать свои притязания уже сейчас.

Тем более что в Кении все будут выступать в условиях сильно облегченной конкуренции. Из-за пандемии отказались отправлять свои делегации в Африку сборные США, Великобритании, Австралии и Германии. А это, сами понимаете, серьезные легкоатлетические державы. Но их отсутствие — их проблемы. Точно не тех, кто уже в Найроби. А для кого-то это, наоборот, шанс.

Состав сборной России на юниорский чемпионат мира-2021

Девушки. Вероника Архипова (400), Валерия Воловликова (тройной), Екатерина Домнина (3000 с/п), Виолетта Игнатьева (диск), Анастасия Колчина и Елена Сборец (обе — с/х 10 км), Алисия Наумова (молот), Софья Провотворова (200), Виолетта Разбейко (длина), Наталья Спиридонова и Аделина Халикова (обе — высота), Мария Тарабанская (400с/б), Дарья Шинкевич (ядро).

Мужчины. Семен Бородаев (диск и ядро), Матвей Герасимов и Анатолий Киселев (оба -110 м с/б), Дмитрий Грамачков и Максим Пьянзин (оба — с/х 10 км), Никита Егоров (800), Денис Новосельцев (400 с/б), Александр Соловьев (шест), Матвей Тычинкин (высота), Олег Якупкин (молот).