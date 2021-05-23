Мария Ласицкене прыгнула на 1,88 м и осталась только четвертой на стартовом этапе «Бриллиантовой лиги» в Великобритании. Ее главная соперница Ярослава Магучих из Украины на старт не вышла.

«Бриллиантовая лига». 1 этап, Гейтсхэд (Великобритания).

Прыжки в высоту.

Женщины

1. Лицвинко (Польша) — 1,91

2. Бортвик (Великобритания) — 1,91

3. Лейк (Великобритания) — 1,88

4. Ласицкене (Россия) — 1,88

Старта в Гейтсхэде болельщики Ласицкене ждали с тревогой. Пару дней назад на турнире в немецком Дессау Мария остановилась на своей начальной высоте — 1,80 м. Следующий рубеж — 1,87 — россиянка с трех попыток взять не сумела. Первый международный старт за полтора года стал для Марии самым неудачным в олимпийском цикле.

Все это, конечно, понятно и объяснимо. Ласицкене была лишена возможности прыгать за границей очень долго. Сначала начался очередной виток проблем между российской федерацией и международной, а потом добавилась еще и пандемия. Нейтральный статус, необходимый для выступлений на международной арене, Мария получила буквально на днях. А до того тренировалась целых два года, вообще не понимая, пустят ли ее на Олимпиаду или она второй раз подряд будет лишена главного шанса в спортивной карьере. Кто бы в такой ситуации не дрогнул?

Магучих испугалась плохой погоды?

К сожалению для Ласицкене, трудный период в ее карьере совпал с расцветом новой соперницы — 19-летней украинки Ярославы Магучих. Этой зимой она прыгнула на 2,06 — это выше личного рекорда Ласицкене. Два года назад на чемпионате мира в Дохе супердуэль двух прыгуний уже состоялась.

Тогда обе прыгнули 2,04, причем для Магучих это был юниорский мировой рекорд. Но по попыткам сильнее была россиянка, причем украинка сама отказалась от продолжения борьбы. Это в стиле Ярославы: она частенько добровольно заканчивает соревнования, если чувствует, что уже показала свой максимум. Ум и идеальная тактическая грамотность — это то, что объединяет двух прыгуний. Вот только если Магучих растет и добавляет с каждым годом, то у Ласицкене два сезона после Дохи получились крайне непростыми...

Буквально за несколько часов до старта соревнований в Гейтсхэде пришла сенсационная новость: Магучих прыгать не будет. Связано это с травмой или с ужасающей погодой (во время соревнований шел проливной дождь), непонятно. Но важно, что Ярослава в Великобританию приехала и решение приняла в последний момент. Если это было связано с боязнью травмироваться, прыгая в некомфортных условиях, ее дальновидности можно только поаплодировать.

Ласицкене, в отличие от Дессау, начала соревнования с отметки 1,84 м, которую преодолела со второй попытки. Потом был отличный легкий прыжок на 1,88 м, что стало для Марии лучшим результатом в сезоне. А вот потом, на 1,91 м, дела совсем не заладились. Все три попытки оказались неудачными.

Из соперниц справиться с этой высотой смогли только опытная Камила Лицвинко из Польши и местная прыгунья Эмили Бортвик. По попыткам лучшей оказалась полячка, а Ласицкене ошибка на 1,84 стоила в итоге призового места — она только четвертая. Третьей стала британская многоборка Морган Лейк.

Ласицкене последний раз так прыгала в 16 лет

Вообще, начало сезона нашей лучшей высотницы, конечно, настораживает. Осечки на небольших высотах у Ласицкене случались и раньше, причем весьма часто. Но в прошлом она со второй-третьей попытки эти рубежи все-таки брала и потом шла дальше до двухметрового рубежа.

В своем лучшем результате сезона Мария прибавила, по сравнению с Дессау, целых восемь сантиметров. И это особенно ценно с учетом того, что соревнования в Великобритании проходили в ужасающих погодных условиях. И не прыгалось здесь всем, не только Ласицкене. Когда еще «Бриллиантовую лигу» выигрывали со смешным результатом 1,91?!

В то же время последний раз Мария прыгала в сезоне 1,87 м еще в 2009 году — ей тогда было 16 лет. С тех пор каждое лето результаты Ласицкене были в районе 1,91 и гораздо выше. Мария сейчас, очевидно, далека от своих лучших кондиций. Но ведь и до Олимпийских игр есть еще достаточно времени, чтобы набрать форму.

В принципе, Ласицкене уже стала уникальной для женской высоты спортсменкой, кому удавалось оставаться в лучших кондициях уже на протяжении второго олимпийского цикла подряд. До того чемпионки в секторе менялись каждые год-два. Уж очень сложный технически и травмоопасный вид, чтобы столь долго держать себя в пиковой форме. Мария тут, с ее уникальной и не похожей на другие методикой подготовки, всегда была исключением.

Возможно, и в этот раз Мария с ее тренером Геннадием Габриляном придумали что-то новенькое. Например, специально начинают сезон не в лучших кондициях, чтобы потом через соревнования набрать форму. Мария этим летом будет прыгать очень часто — так что динамику ее результатов мы увидим уже скоро. И если тенденция прибавлять по восемь сантиметров продолжится, то поводов для беспокойства не будет уже очень скоро.