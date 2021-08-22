Американская суперзвезда спринта, которую не пустили в Токио из-за марихуаны, провалилась на первом старте после дисквала

А Элейн Томпсон из Ямайки едва не побила один самых загадочных мировых рекордов в легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига». Этап в Юджине (США)

Мужчины. 100 м. 1. Андре де Грасс (Канада) — 9,74. 2. Фред Керли (США) — 9,78. 3. Ронни Бэкер (США) — 9,82. 200 м. 1. Ноа Лайлс (США) — 19,52. 2. Кеннет Беднарек (США) — 19,80. 3. Джозеф Лилс (США) — 20,03. Одна миля. 1. Якоб Ингебритсен (Норвегия) — 3.47,24. 2. Стюарт Максшейн (Австралия) — 3.48,40. 3. Тимоти Черуйот (Кения) — 3.51,17.

Женщины. 100 м. 1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,54. 2. Шелли-Эн Фрэзер-Прайс (Ямайка) — 10,73. 3. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,76. 800 м. 1. Атинг Му (США) — 1.55,04. 2. Кэйт Грэйс (США) — 1.57,60. 3. Натойя Гул (Ямайка) — 1.57,71. 1500 м. 1. Файт Кипиегон (Кения) — 3.53,23. 2. Линден Холл (Австралия) — 3.59,73. 3. Джозет Норрис (США) — 4.00,07. 3000 м с/п. 1. Нора Джеруто (Кения) — 8.53,65. 2. Кортни Фрерихс (США) — 8.57,77. 3. Ивин Киенг (Кения) — 9.00,05.

«Бриллиантовую лигу» в Юджине все ждали с нетерпением. Во-первых, это первый большой фестиваль для легкоатлетов после Токио-2020, во-вторых, именно на этом шикарном стадионе в следующем году пройдет чемпионат мира. В какой-то степени в ночь с субботы на воскресенье была репетиция.

И ожидания оправдались на тысячу процентов. В Орегоне был звездопад сумасшедших результатов. То ли дорожка там особенная, то ли у всех ушло напряжение после Олимпийских игр. Но практически каждый вид — шокировал.

Ямайский метеорит на американском стадионе

Изюминкой программы в Юджине, вне всяких сомнений, были женские 100 м. Все дело в Шакарри Ричардсон. Той самой американке, которая ходила в фаворитах спринта перед Олимпиадой, но из-за положительной пробы на марихуану осталась без Токио-2020.

Можно говорить про нее все что угодно: хейтить, жалеть, усмехаться. Но ровно благодаря таким людям интерес к спорту растет. Ричардсон — безумно яркая и эпатажная девушка, которая примагничивает к себе внимание в любой ситуации. Вот что обычно происходит со спортсменами, когда те попадают в дисквал? Обычно про них быстро забывают.

А вот Шакарри из своей драмы сделала себе сумасшедший пиар. Ей респектовала Мишель Обама, она записала клип с Канье Уэстом, коллабилась с другими звездами, в результате чего ее Instagram вырос уже до 2,3 миллиона!

Находясь на вынужденном отдыхе, она занималась откровенным треш-током — говорила, что вопрос по 100 и 200 м на двух ближайших чемпионатах мира и Олимпиаде в Париже решен: она заберет все дистанции.

И вот — ее первый старт после месячной дисквалификации. Распущенные волосы, расстёгнутый замок на топе и ногти, длиннющие настолько, что ими при желании можно поцарапать болельщиков на трибунах. Все красиво.

Вот только в спортивном плане возвращение оказалось полнейшим провалом. Ричардсон была страшно зажатой и финишировала... последней. 11,14. На отборе два месяца назад у нее было почти на полсекунды быстрее.

А вот кто зажег, так это Элейн Томпсон. Она не болтает много и выглядит менее эффектно, зато оформила золотой дубль сначала в Рио, а потом — и в Токио. Плюс в Японии она победила в составе ямайской эстафеты. Эта девушка уже — пятикратная олимпийская чемпионка.

Теперь же Томпсон вообще замахнулась на святое для Америки — вечный мировой рекорд Флоренс Гриффит-Джойнер. Той самой звезды с броским маникюром (Ричардсон в этом смысле подражает ей), которая в 1988-м в Индианаполисе показала невообразимые секунды на 100 и 200 м.

С учетом того, что те времена — начало громких допинговых разоблачений в легкой атлетике (один Бен Джонсон чего стоит), многие относятся к тем результатам скептически. Да и ранний уход Гриффит-Джойнер из спорта, а также ее внезапная смерть в 38 лет — только в копилку тем, кто не верит в чистоту тех результатов.

Но домыслы домыслами, а ее 10,49 уже 33 года официально считаются мировым рекордом на сотне. И никто еще к этим рубежам и близко не приближался.

29-летняя Элейн Томпсон — первая. В субботу вечером она не просто разнесла Ричардсон на глазах американских трибун, а показала невероятные 10,54. Всего 0,05 до результата Флоренс! Это просто шок.

Шакарри после этого не вышла даже на 200 м, которые изначально собиралась бежать. А вот Томпсон теперь — главная надежда на побитие спорных рекордов 80-х годов. И даже в этом сезоне у нее еще будет несколько попыток сделать невозможное.

После Олимпиады все посходили с ума

Помимо урагана в женском спринте в Юджине было полно интересного. Вот мужская сотка. 39-летний Джастин Гэтлин выбежал из 10 секунд! 39-летний! 9,93! Но он только шестой. Потому что 10 секунд разменяли сразу... восемь человек. Подобного в истории не было никогда. А победил канадец Андре де Грасс — 9,74. Быстрее когда-либо бегали лишь четверо: Тайсон Гэй, Йохан Блейк, Асафа Пауэлл и, конечно, Усэйн Болт.

Мужские 200 м. Ноа Лайлс выкосил забег с чумовыми 19,52. С такими секундами он уверенно победил бы в Токио-2020 (американец там стал только третьим). Да и, кстати, де Грасс с 9,74 взял бы на Олимпиаде золото на 100 м.

А вот Норы Джеруто в Японии вообще не было. Что не помешало ей пронестись в Юджине стипль-чез за 8.53,65. Это лучший результат сезона в мире и третье время в истории легкой атлетики.

Это все только верхушка айсберга.

— Райан Краузер толкнул ядро на 23,15 м. Напомним, что до 18 июня этого года мировой рекорд был 23,12 м — и стоял он с 1990 года. Пока сам Краузер его не сокрушил.

— Норвежец Якоб Ингрибритсен продолжает измываться над африканцами в средних бегах — он легко разнес всех на миле

— Атинг Му установила рекорд США на 800 м — 1.55,04. Это же, естественно, и лучший результат сезона в мире

— Фейс Кипьегон бегает на 1500 м и привозит всем по полкруга, и 3.53 с копейками для нее (с этим результатом выигрываются Олимпиады) — это как в магазин за арбузом сходить.