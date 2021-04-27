Власти уверяют, что страну хотят отстранить от Олимпиады так же, как годами ранее — Россию.

В главном аэропорту Найроби задержали бывшего легкоатлета Элиаса Киптума. Кенийские спецслужбы уверяют, что на флажке успели прихватить шпиона. Мол, тот был частью международного преступного синдиката, куда входили преимущественно европейские журналисты. Глобальная цель заговорщиков — поиск свидетельств и подделка документов, с помощью чего можно было бы отстранить Кению от участия в Олимпийских играх-2021.

Шпион или жертва большой игры?

41-летний Киптум — экс-бегун со средненьким по меркам Кении результатом. Да, его 2.08,22 в марафоне — это почти на минуту быстрее рекорда России, но в его родной стране такими секундами никого не удивить. Так и не пробившись ни на один значимый старт в карьере, пять лет назад Элиас завязал с бегом.

И теперь, по уверению властей, продался с потрохами. Сообщается, будто спецслужбы вычислили его давно — еще осенью. И все это время наблюдали, отслеживали всю цепочку. Теперь пришла пора брать. При обыске в доме Киптума обнаружены поддельные документы за подписью руководителей антидопингового агентства и Федерации легкой атлетики Кении, чистые фирменные бланки и подозрительные банковские квитанции. Плюс прямо сейчас изучаются данные с мобильника и трех ноутбуков. Власти рапортуют: ведется кампания с целью запятнать имидж страны и добиться отстранения Кении от участия в Токио-2021. Элиасу предъявили обвинения сразу по 12 пунктам. Он все отрицает.

Что об этом думают в Кении

Кения из-за многочисленных допинг-случаев уже была на грани бана накануне Игр-2016. Но до крайних мер не дошло. Теперь африканцы не защищаются и оправдываются, а атакуют сами.

— Преступники подготовили документы, в которых говорится, что допинг не только пропагандируется, но и поощряется в нашей стране, — говорит глава отдела уголовных преступлений Джордж Киноти.

На популярном кенийском сайте the-star.co.ke люди бьются в комментариях под новостью про Киптума. Большинство — в таком стиле:

— Некоторые кенийцы готовы маму продать за деньги. Грустно.

— Предательская змея!

— Единственная причина, по которой колониализм получился таким успешны, в том, что всегда имеется большое количество туземцев, готовых продать свои общины, свою землю и даже свою семью. Некоторые готовы на что угодно в обмен на бесполезные лакомства, такие как образование за границей и работу по обслуживанию мзунгу (европейцев), которым вы будете продолжать лизать сапоги до самой смерти.

Однако есть парочка других мнений:

— Если вокруг заговор, то почему у нас столько дисквалификаций? Как вы это объясняете?

— Те, кто не согласен, что кенийцы — чемпионы по допингу, объясните.

Джемима Сумгонг (победительница олимпийского марафона в Рио) отстранена на восемь лет после того, как сдала тест на ЭПО, сфабриковав свои медицинские записи и солгав о своем местонахождении после положительного теста. На ЭПО поймали олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Асбеля Кипропа. Рита Джепту, одна из лучших марафонок, получила за ЭПО максимальный срок, потому что пыталась обманывать во время расследования.

Против нас начался допинговый крестовый поход

Уверен, вся эта ситуация сильно напоминает вам происходящее в одной большой стране несколько лет назад. Правда, закончилось в той истории все совсем по другому сценарию. Кения же пытается играть на опережение. Вот и кенийский министр спорта Амина Мохаммед (сомалийка, знающая русский язык!) уже выступила с заявлением по поводу разоблачения Киптума.

«Министерство с большой озабоченностью отмечает, что всякий раз, когда Кения собирается участвовать в крупных международных соревнованиях, недобросовестные персонажи берут на себя миссию принизить заслуженные десятилетиями достижения и наше лидерство в глобальной борьбе с недобросовестностью и допингом, — приводит заявление чиновницы citizentv.co.ke. — Некоторые международные журналисты сделали этот допинговый крестовый поход своей личной миссией и составили материалы в форме документальных фильмов и текстов, основанных на ложной информации, с целью дестабилизировать наше национальное спортивное наследие. К счастью, этот крестовый поход ограничен небольшим количеством журналистов из Германии, а в последнее время — из Дании и Норвегии».

Заявления такого плана, кстати, тоже очень сильно кое-кого напоминают.