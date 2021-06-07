Удивительная история Трэвона Броммела.

В легкой атлетике сейчас буря сумасшедших результатов. В олимпийские сезоны так обычно и бывает. Вот несколько событий последних дней:

— Арман Дюплантис буднично зарядил 6,10 м в шесте (пару лет назад такой прыжок стал бы событием, которое обсуждали год)

— Сифан Хасан в тот же день сокрушила мировой рекорд на 10 000 м, показав 29.06,82 (с такими секундами голландка боролась бы за тройку на мужском чемпионате России)

— 34-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки пролетела 100 м за 10,63 — это второй результат в истории. Быстрее было только у мифической Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988-м (10,49)

— лучший результат сезона в мире на 100 м показал Трэвон Броммел. На фоне вышеперечисленной тройки его 9,77 — обыденность. Но это — если не знать контекста. Американец практически не бегал четыре года...

Хрустальный Трэвон

Смотрим его профиль на World Athletics:

2017 — один старт в году — 10,22

2018 — ни одного

2019 — два старта: 10,54 и 10,57

2020 — отбежал целых пять турниров (но два из них — в манеже)

2021 — и тут вдруг потрясающие 9,77!

Хочется спросить: какого черта? Возможно, кто-то помнит, что Броммел когда-то был первым юниором в истории, разменявшим 10 секунд. Как в 20 лет стал третьим на ЧМ-2015 в Пекине, уступив только лишь Болту и Гэтлину. Но потом он просто пропал с орбит. А история у Трэвона сумасшедшая. Как из классического американского фильма.

Этот парень — невероятно одаренный, но безумно подвержен травмам. В восьмом классе он сломал левое колено, пытаясь сделать сальто назад. В девятом — правое колено и предплечье, играя в баскетбол. В 10-м — пострадало уже бедро во время бега (не знаю как). Тем не менее потом были все вот эти вот юниорские рекорды и парочка студенческих — в частности он превзошел результат самого Карла Льюиса.

В марте 2016-го он вынес всех на зимнем чемпионате мира на 60 м, вырвав победу у самого экс-рекордсмена мира на 100 м Асафы Пауэлла: 6,57 против 6,60. Естественно, после этого парень собирался пошуметь в Рио. Но летом его снова начало сбоить, и насобирав букет травм на этапах «Бриллиантовой лиги», Трэвон еле живой вернулся в Техас. Тренировался только на специальной антигравитационной дорожке и в бассейне. Шиповки вообще не надевал, бегал лишь по земле.

Со стадиона в Рио его вывозили на коляске

На ОИ-2016 он добрался до финала и уже это считал победой. В нем прибежал последним — 10,06. Но это еще не все. Потом была эстафета. Броммел оттарабанил свой этап на максималках. Выдал все, что оставалось, — и окончательно развалился. Он реально не мог подняться сам, и волонтерам пришлось вывозить его с дорожек на коляске. При этом парень думал, что уедет из Бразилии с олимпийской медалью. Все-таки американцы финишировали третьими.

А потом узнал, что Майк Роджерс с Гэтлином не уложились в коридор для передачи палочки и команду дисквалифицировали... Даже тренер думал, что он закончит.

Расклеившийся по здоровью и убитый психологически Броммел вернулся домой. Ему сделали операцию, два месяца он ходил в специальном ботинке. Летом 2017-го попробовал стартовать — 10,22. Доктор сказал ему, что 10,2 он уже никогда не разменяет. Сухожилие просто оторвется к чертям. Тогда Трэвон пошел к другому доктору и лег на новую операцию — хотел переделать все так, чтобы сухожилие не оторвалось.

В 2019-м он снова пробует. 10,54, смешные даже по российским меркам. Вдобавок спортсмен, целеустремленность которого может шокировать, потянул приводящую мышцу. Его тренер думал, что теперь-то Трэвон точно закончит. Ну, сколько можно мучиться?

А тот улетел в Техас к известному реабилитологу, который восстановил кучу ребят. Спустя пару месяцев Броммел снова начал спринтовать. В прошлом году сделал то, во что никто уже не верил, — разменял заветные 10 секунд.

И вот теперь — эти 9,77. Лучший результат в его жизни. Если он «доживет» до Токио, то будет главным претендентом на золото в самой престижной легкоатлетической дисциплине.

Так-то с ума сойти можно.