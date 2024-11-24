В ВФЛА замена. Фрадков возглавил российскую легкую атлетику

Глава ПСБ сменил у руля федерации Петра Иванова.

В субботу в центре Москвы прошла отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, главным итогом которой стало избрание на пост руководителя организации Петра Фрадкова. Он с 2022 года находился во главе попечительского совета ВФЛА, а теперь встал у руля всей отечественной королевы спорта.

За годы, прошедшие с начала конфликта с международной федерацией, в российской легкой атлетике сменилось немало руководителей. Дмитрий Шляхтин, Юлия Тарасенко, Евгений Юрченко, Петр Иванов, часть срока президентства которого обязанности главы исполняла Ирина Привалова. Но предыдущий глава, которого на конференции поблагодарили за проделанную работу, на новый срок решил не переизбираться.

Особое внимание

Еще по ходу конференции стало известно, что единственный конкурент Фрадкова — Олег Курбатов — взял самоотвод. Поэтому интрига исчезла еще до начала голосования с участием представителей 68 регионов страны. Через пару часов уже в роли главы федерации Фрадков вышел к журналистам.

— Для меня очень большая ответственность и важное событие в жизни — встать у руля одной из самых больших спортивных федераций страны, обладающей богатой историей, — начал он. — Легкая атлетика представлена почти во всех регионах России, в 57 она является базовым видом спорта, а значит, на нее обращено особое внимание местных властей. 180 тысяч профессиональных атлетов, на любительском уровне легкой атлетикой у нас занимается полтора процента населения страны. Нас ждет много работы.

Ранее уже было объявлено о разработке комплексной стратегии развития вида спорта. А сам Фрадков так описал самые насущные задачи ВФЛА:

— Три самых важных сейчас направления: инфраструктура, международные отношения и массовый спорт. Что касается инфраструктуры, то ее состояние от региона к региону отличается, как и уровень обеспеченности спортсменов стадионами, манежами, площадками. Не всегда есть возможность равномерно распределять объекты по местам. Необходим системный анализ данных для строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных сооружений в зависимости от реальных потребностей. Чтобы наши ограниченные ресурсы использовались максимально эффективно.

Еще одна цель, озвученная Фрадковым, — вовлекать в любительскую легкую атлетику как можно больше людей начиная со школы. Кто-то из них впоследствии станет профессионалом и попадет в том числе и в спорт высших достижений.

Фото Global Look Press

Открытость и профессионализм

При этом не секрет, что взаимоотношения с зарубежными коллегами и международной федерацией стоят особняком даже в списке важных задач. При этом Фрадков не согласен с пессимистами, считающими ситуацию близкой к тупику.

— Это не так, — сказал он журналистам. — Мы все-таки прошли сложный период так называемого антидопингового отстранения, в 2023 году вернули полноправное членство в международной федерации. Теперь будем налаживать с ней отношения на принципах открытости и профессионализма. Как и у многих видов спорта, у нас есть сложности с допуском спортсменов на соревнования под российским флагом. Но считаю, что ничего страшного нет — это время нужно использовать для усиления на внутренней арене, укрепления федерации, развития сотрудничества с дружественными странами. А также проведения более масштабных и качественно организованных стартов, в том числе и в упомянутых дружественных государствах с привлечением спортсменов из третьих стран.

Новый председатель ВФЛА готов к общению и с World Athletics, и с ее руководителем британцем Себастьяном Коу. Хотя последний в России заработал репутацию едва ли не главного антагониста нашей страны.

— Нужно не делить все на черное и белое, а просто работать, — подчеркнул Фрадков. — Да, продолжается переходный период, мы сотрудничаем с рабочей группой, это совершенно нормально. Мы готовы к диалогу и применению всех общепринятых практик, это пойдет федерации только на пользу. По мере изменения обстоятельств будем реагировать, прилагать все возможные усилия. Пока наша задача — качественно подготовиться к возвращению, как будто мы вот-вот получим право выступать. В том или ином виде этот процесс, уверен, продолжится. Мы уже видим положительные сдвиги, есть контакты с коллегами.

В качестве примера новый глава ВФЛА привел ситуацию в водных видах спорта. Там на днях международная федерация значительно смягчила критерии получения нейтрального статуса, что открывает дорогу на мировую арену большому числу спортсменов. Не исключено, что в ближайшем будущем этим путем пойдут и другие виды спорта.

Фото пресс-служба ПСБ

Плечом к плечу

Стоит отметить, что на обсуждение всех пунктов повестки дня ушло почти пять часов. При этом по многим вопросам в зале шли оживленные прения — равнодушных не было. Помимо нового руководителя, в ходе конференции был обновлен состав исполкома ВФЛА. Именно этим людям в ближайшие годы предстоит развивать легкую атлетику вместе с Фрадковым.

Из прежнего состава свое место сохранила Привалова, вместе с которой будут работать олимпийский чемпион и глава комиссии атлетов ОКР Юрий Борзаковский, депутат Госдумы Евгений Ревенко, вице-президент ПСБ Рубен Бегунц, руководитель спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев, а также главы федераций Санкт-Петербурга и Свердловской области Дмитрий Павлов и Рафаил Карманов соответственно. Сотрудничество с региональными организациями Фрадков тоже пообещал развивать.

— Очень интересный формат общения, живой обмен мнениями, дискуссия, — сказал в ответ на вопрос «СЭ» новый глава ВФЛА. — Это очень хорошо, мне такой подход понятен. Вижу, что региональные федерации готовы к взаимодействию и работе. Для меня важно вовлекать в работу федерации людей на местах. Смотрю в будущее с оптимизмом.

Еще одним членом исполкома стал Юрий Чечун — известный марафонец избран новым председателем комиссии спортсменов. Он выиграл борьбу у таких титулованных атлетов, как Василий Мизинов, Наталья Назарова и Екатерина Реньжина. Контрольно-ревизионную комиссию возглавил Семен Михайлов. Известных в прошлом и нынешнем атлетов планируется привлекать к работе, в том числе и для популяризации вида спорта. В фокусе внимания и проблема нехватки кадров для подготовки новых чемпионов.

— Тренеры — ключевой ресурс для развития легкой атлетики, как детско-юношеской, так и спорта высших достижений, — считает Фрадков. — Конечно, мотивация там и тут немного отличается. Если мы говорим про детский спорт, то в регионах необходимо пересмотреть размер вознаграждений. Искать внебюджетные источники финансирования, чтобы для специалистов, воспитывающих перспективную молодежь, использовать, например, грантовые схемы. Об этом мы уже говорили на конференции.

Как подчеркнул Фрадков, престиж этой профессии неразрывно связан с популяризацией самого вида спорта. Если соревнования конкурентные и зрелищные, то они интересны не только атлетам, но и тренерам.