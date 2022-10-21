Гигантские ногти, исторические рекорды и смерть в 38 лет. Самая экстравагантная легкоатлетка мира: фото

Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира

Как выглядела американка Флоренс Гриффит-Джойнер.

Флоренс Гриффит-Джойнер — одна из самых быстрых и экстравагантных легкоатлеток в истории.

Знаменитый маникюр Флоренс Гриффит-Джойнер. 1986 год. Фото Getty Images

На Олимпиаде в Сеуле американка победила в забегах на 100 и 200 метров. Третью золотую медаль Олимпиады-88 она завоевала в составе сборной США в эстафете 4х100.

Флоренс Гриффит-Джойнер готовится завоевать свою третью золотую олимпийскую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сеуле. Фото Getty Images

Спустя четверть века мировые рекорды, установленные Флоренс в 88-м, кажутся недостижимыми: 10,49 на стометровке и 21,34 — на дистанции в два раза больше.

Спортивный костюм с капюшоном Флоренс Гриффит-Джойнер. 1988 год. Фото Getty Images

Некоторые до сих пор сомневаются в гендерном происхождении спортсменки: точно ли она была женщиной?

Так выглядело тело спортсменки в 1988 году. Фото Getty Images

Тело Гриффит-Джойнер на снимках тех лет действительно выглядит неоднозначно. Кто знает, может быть 15-сантиметровые ногти с ярким маникюром помогали легкоатлетке доказывать окружающим, что она — девушка.

Яркий макияж Флоренс Гриффит-Джойнер. 1988 год. Фото Getty Images

Эпатаж Гриффит-Джойнер стал ее визитной карточкой. Американка была самой узнаваемой спортсменкой своего времени, одной из первых начала уделять внимание своей внешности на беговой дорожке.

Флоренс Гриффит-Джойнер. Фото Getty Images

У экстравагантной легкоатлетки появилось много фанатов, несмотря на катастрофическое падение результатов после успехов в 88-м.

Такой Флоренс Гриффит-Джойнер была в 1984 году: с длинными ногтями и худеньким телом. Фото Getty Images Фото Getty Images

В 1989-м она завершила карьеру после яростных нападок с обвинениями в применении допинга. Узнать, что было причиной невероятных успехов Флоренс — фактор «пола», запрещенные препараты, талант и работоспособность — невозможно за давностью лет. Спустя десять лет после триумфа она скончалась во сне от сердечного приступа.

Флоренс Гриффит-Джойнер на старте в своем знаменитом костюме. 23 июля 1988 года. Фото Соцсети Фото Getty Images

Еще один спортивный костюм Флоренс Гриффит-Джойнер в год триумфальных успехов.

Флоренс Гриффит-Джойнер. Фото Getty Images

Внимание болельщиков привлекал не только знаменитый маникюр Флоренс Гриффит-Джойнер.

Флоренс Гриффит-Джойнер. Фото Getty Images

Кроме трех золотых Флоренс Гриффит-Джойнер в Сеуле завоевала серебряную медаль в эстафете 4х400 метров.