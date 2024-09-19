Одна из самых успешных стран в легкой атлетике снова на пороге отстранения от международных стартов.

Антидопинговое агентство Кении (ADAK) заявило о катастрофическом дефиците финансирования из-за бюджетного кризиса в стране. Попытка увеличения налогов минувшим летом обернулась массовыми протестами, в ходе которых были убиты 50 и ранены более 200 человек. В итоге скандальный закон заблокирован президентом Уильямом Руто, но ценой резкого сокращения государственных расходов. ADAK вместо 2,2 миллиона долларов получило лишь 150 тысяч. Это практически остановило борьбу за чистый спорт в стране, где огромные проблемы с запрещенкой. В перспективе ситуация грозит запретом на выступление кенийцев на международной арене. И в первую очередь речь о сотнях бегунов мирового уровня на средние и длинные дистанции.

Под угрозой Кубок африканских наций

«Дефицит финансирования парализовал работу агентства, — заявил председатель ADAK Даниэль Макдвалло. — Мы не можем выполнять свои обязательства, в том числе по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса. Отсутствие денег для реализации основных программ нашего мандата может легко аннулировать наши успехи в борьбе с допингом, достигнутые с таким трудом. Выделенная в нынешнем году сумма составляет всего 6,9% от того, что ADAK получило в прошлом финансовом году. Она позволит лишь погасить долги персоналу за четыре месяца. Я призываю Национальное казначейство обратить внимание на этот дефицит и восстановить бюджет агентства, чтобы защитить кенийских спортсменов».

В конце 2022 года Кения чудом избежала дисквалификации своей национальной федерации, согласившись выделить на борьбу с допингом дополнительные 25 миллионов в течение пяти лет. Однако сейчас судьба этих ассигнований под вопросом, как и соответствие страны кодексу ВАДА. Если всемирные борцы за чистый спорт откажутся от двойных стандартов и перестанут смотреть на ситуацию с кенийским допингом сквозь пальцы, то эта сборная в ближайшее время должна как минимум лишиться флага. Под угрозой также проведение футбольного Кубка африканских наций, который Кения должна проводить совместно с Танзанией и Угандой в феврале 2025 года. Ну а главное — возникнут проблемы с допуском на соревнования сотен кенийских бегунов, для которых участие в коммерческих забегах по всему миру — главный источник заработка.

Уже несколько десятилетий Кения является мировым лидером в беге на средние и длинные дистанции — конкуренцию здесь составляет разве что соседняя Эфиопия. Над феноменом бегунов из Восточной Африки давно бьются лучшие умы, но внятного объяснения не находят. Правда, наряду с великолепными природными данными, особенностями климата и питания в последние годы поднимается и тема бесконтрольного применения кенийцами запрещенных препаратов и использования схем по обману допинг-контроля. В 2022 году почти каждый третий пойманный на допинге легкоатлет представлял Кению. В настоящее время дисквалификацию отбывают 106 кенийских атлетов. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте в этом антирейтинге — Индия (98 спортсменов), а на третьем — Россия (64).

Фото Global Look Press

Почему молчит ВАДА?

Разумеется, в Кении сейчас плохо не только борцам за чистый спорт. С существенными сокращениями финансирования столкнулись все бюджетники. В том числе Академия спорта, которая выполняет в стране функцию соответствующего министерства. Это бьет в первую очередь по детскому и юношескому уровням. Ведь ведущие атлеты давно фактически находятся на самофинансировании, зарабатывая приличные по местным меркам деньги на коммерческих стартах. Вот только эта возможность может быть существенно ограничена, если ВАДА признает Кению не соответствующей Всемирному кодексу. Что при фактической остановке национального тестирования более чем реально.

Конечно, остаются еще проверки на международных стартах. Однако, учитывая репутацию страны, чиновникам из World Athletics будет очень сложно объяснить, почему против кенийской сборной снова не выдвигается никаких санкций. Эта страна несколько раз висела на волоске. Например, в 2016 году, когда вышел фильм Хайо Зеппельта о многочисленных нарушениях среди кенийских атлетов. В 2018-м ВАДА подготовило на эту тему доклад, в котором утверждалось, что применение допинга в Кении является хаотичным и бессистемным. Главная мысль доклада: африканские допингеры являются не обманщиками, а жертвами своей бедности и необразованности. Примерно теми же резонами руководствовались в World Athletics в 2022 году, когда отказались отстранять Кению по «русскому сценарию».

Фото Global Look Press

В последние десять лет кенийцы предпринимали многочисленные попытки исправить ситуацию — была введена уголовная ответственность за допинг (правда, потом отмененная), создано Национальное антидопинговое агентство (на 10-15 лет позже, чем в большинстве стран), к работе в дисциплинарной комиссии привлечены иностранные специалисты. Все это привело к невероятному росту инцидентов с дисквалификациями — практически каждую пару недель приходят новости об отстранении кенийцев за допинг. Однако радикально это ситуацию не меняет, поскольку корни применения запрещенки, как показывает опыт других стран, находятся намного глубже, и одними репрессиями проблемы не решить.

Тем не менее ситуация полной безнаказанности, в которую погрузился кенийский спорт в антидопинговой сфере, — вопиющее событие. Возможно, в стране сейчас имеются проблемы посерьезнее, чем охота на «химиков». Однако соперники африканских бегунов тоже не виноваты, что какая-то страна в силу финансовых трудностей не может гарантировать чистоту своих атлетов. И здесь ВАДА вместо своего обычного морализаторства и политических преследований могло бы войти в положение и принять экстренные меры. В конце концов, 2,2 миллиона долларов в год для общего бюджета Всемирного агентства — не такие великие деньги. На бессмысленные суды с невиновными спортсменами оно тратит гораздо больше.