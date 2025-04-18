СМИ поженили звездную афроамериканскую бегунью и атлета из России. Но мужем оказался украинец
В марте несколько иностранных СМИ сообщили о свадьбе звездной американской легкоатлетки Атинг Му и российского спортсмена Егора Николаева. Однако до нашей страны эта новость каким-то образом не дошла. Оказалось, что зарубежные журналисты поженила пару без их ведома.
Секретная свадьба
Олимпийская чемпионка Атинг Му — не самая знаменитая, но все же звезда легкой атлетики мирового масштаба. Она американка в первом поколении, ее родители приехали в США из Южного Судана. Бегом Атинг начала заниматься в возрасте шести лет и довольно быстро пробилась наверх.
В 2019-м она побила национальный рекорд на дистанции 600 метров в помещениях. Му показала результат 1:23,57, что всего на 13 сотых секунды больше мирового рекорда, который на тот момент принадлежал россиянке Ольге Котляровой (в 2023 году мировой рекорд в помещениях на 600 метров обновила британка Кили Ходжкинсон).
В 2021-м Атинг поехала на Олимпиаду в Токио, где завоевала две золотые награды: в беге на 800 метров и в эстафете 4х400 метров. Через год американка открыла копилку медалей чемпионата мира, выиграв эстафету на 800 метров в Юджине, а в Будапеште в следующем сезоне взяла бронзу на той же дистанции.
Ждали Му на Олимпиаде в Париже, но тот сезон обернулся для американки травмами, из-за которых она практически не появлялась на дорожке. Игры прошли без ее участия, но после них в сентябре молодой человек девушки устроил ей сюрприз и сделал предложение руки и сердца. Деталей о своем избраннике Атинг тогда журналистам не раскрыла.
Где и когда прошла церемония тоже не сообщалось. Му держала личную жизнь в секрете. По сообщениям СМИ, девушку видели в белом подвенечном платье еще в феврале, но новости о состоявшейся свадьбе начали появляться только в середине марта. Тогда же и стало известно, что спортсменка меняет фамилию на Му-Николаев.
Журналисты попытались рассекретить мужа Атинг. По информации Track and Field Gazzete, им стал российский легкоатлет Егор Николаев. Новость подхватили другие издания.
Кто вы, мистер Николаев?
Казалось бы, два спортсмена сошлись, и в этом нет ничего удивительного. Николаев тоже легкоатлет, чьей специализацией является бег на средние дистанции. Егор брал медали командного чемпионата Европы, стал 9-кратным чемпионом страны, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне.
Однако свою карьеру он давно закончил. Как и при каких обстоятельствах могли встретиться 36-летний россиянин и 22-летняя американка было непонятно. Возможно, после завершения карьеры наш соотечественник переехал в США, где стал работать тренером и там встретил свою любовь? Но нет, судя по соцсетям Егора, он живет в Белорецке, который находится в Республике Башкортостан. Фотографий из заграничных поездок за последние годы в его профиле нет.
То, что Егора приняли за кого-то другого, становится очевидным при сравнении фотографий мужа Атинг Му и российского легкоатлета. Это два разных человека. Наш Егор — лысый и гладко выбритый, не наш — с волосами и щетиной. Да и другие черты лица сильно отличаются.
В запрещенной сети у Му-Николаевой можно найти в друзьях того самого Егора. Профиль мужчины закрыт, но в описании есть украинский и американский флаги. «СЭ» нашел страницу мужа легкоатлетки в Linkedin. Там указано, что украинский язык является для него родным. Также он знает польский, русский и английский.
В Linkedin можно увидеть, что к профессиональному спорту Николаев прямого отношения не имеет. Он закончил Лондонскую школу экономики и политических наук по курсу «Экономика и финансы», а также изучал финансы в университете Южной Калифорнии. Сейчас Николаев — успешный инвестор и бизнесмен. Специалист украинского происхождения поработал с несколькими крупными компаниями, расположенными в основном в Калифорнии, где и проживают сейчас молодожены.
Где Атинг Му познакомилась со своим возлюбленным по-прежнему неизвестно, но очевидно, что сделать ей это было проще, чем с нашим бегуном Егором Николаевым. Наличие русской фамилии у звезды американской легкой атлетики — это, конечно, любопытно. Однако к России знаменитая девушка отношения, скорее всего, не имеет даже после своего необычного замужества.