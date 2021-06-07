Чемпионка США может отказаться от Олимпиады из-за того, что туда не пускают ее четырехмесячную дочь

Сложный выбор для лучшей бегуньи на марафонские дистанции в США Алифин Тулиамук.

Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса пройдут по сверхжестким правилам. Карантин, обязательное ношение масок, строгий контроль за передвижениями и многое другое... А еще на Играх не будет иностранных болельщиков. И это больно даже не только для спортивных фанатов, но и для самих спортсменов.

Ведь теперь никто не сможет привезти на Олимпиаду родителей или супруга, если только они не оформлены тренерами. А также детей — и для многих спортсменок это принципиально важно. Например, чемпионка США в марафоне Алифин Тулиамук намерена отказаться от шанса своей жизни, если только Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешит ей взять в Токио четырехмесячную дочку.

Мамы-спортсменки против организаторов Игр

Тулиамук стала мамой в феврале. «Раз Олимпиаду перенесли, я решила завести ребенка», — со смехом рассказывала она о событиях лета 2020-го. Но и отказываться от олимпийской мечты бегунья не собиралась. Ведь она впервые в карьере заработала место в команде США, выиграв отборочный чемпионат страны с мизерным для марафона 8-секундным преимуществом. Это самый маленький разрыв за всю историю американских отборов. И это как раз тот случай, когда выиграл тот, кому победа была нужнее.

Алифин бегала до самых последних недель беременности. А после родов практически сразу приступила к нагрузкам. Единственным ее ограничением была маленькая дочь Зои. Тулиамук принципиально кормит ее только грудью и соответственно не может позволить себе тренировки длительностью более трех часов. Дочка сопровождает ее везде. И естественно, должна была отправиться и на Олимпиаду в Токио.

Но тут выяснилось, что по правилам брать на Игры четырехмесячного ребенка нельзя. Ведь как ни смешно, Зои можно оформить только как болельщика, а иностранным фанатам на Игры вход закрыт. Тулиамук в отчаянии обратилась к руководству МОК и оргкомитету Игр. Если Зои не разрешат приехать, она тоже откажется от участия. Пока винтики бюрократии крутятся, а чиновники молчат.

Тулиамук уже поддержала американская теннисистка Серена Уильямс, которая тоже планировала брать в Токио трехлетнюю дочку. Похоже, если МОК не пойдет на компромисс, на сторону американки встанут все мамы-спортсменки мира.

«Растить девятерых детей в Кении проще, чем одного в США»

Чтобы понять, что для Тулиамук значит Олимпиада, нужно погрузиться в ее историю. Алифин родилась и выросла в Кении и имеет 31 (!) брата и сестру. Дело в том, что по местным обычаям у ее отца было четыре жены. Был он зажиточным, по местным меркам, человеком и мог себе позволить регулярно заводить новую супругу взамен за корову или кусок земли для ее семьи

Не всех своих братьев и сестер Алифин встречала и даже знает по имени. Дело в том, что самый младший родился в 2016-м, когда она уже уехала учиться в США. Общается она «только» с десятью самыми близкими по возрасту — для этого у них есть даже специальная группа Whatsapp.

— У нас принято, чтобы старших детей посылали помогать в семьи, где есть младшие, — вспоминает Тулиамук. — Так меня отправляли в семьи к другим женам отца, где рождались дети. А потом, в восемь лет, я уехала в дом к своей тете, у которой было девять детей. Но при этом я честно не представляла, как буду воспитывать одного ребенка в США. Это в сто раз сложнее, чем девятерых в Кении! Потому что в Кении тебе все помогают, ты никогда не остаешься с детьми один на один. Ни разу не видела, чтобы мама или другие родственники уставали от детей. Растить детей — это забота общины. В США ты одна, и это очень страшно.

Счастливый билет Алифин вытащила в начале 2000-х, когда ее подростком заметила на школьных соревнованиях местная звезда, рекордсменка мира Тегла Лурупе. Она подарила талантливой девочке шиповки и помогла устроиться в секцию. Вскоре Тулиамук уже выступала на юниорском чемпионате мира по кроссу. А затем сумела получить спортивную стипендию и поступить в американский колледж. Так она стала первой женщиной в истории своей деревни, кому удалось получить высшее образование.

В 2016-м Тулиамук обзавелась еще и американским гражданством. Время между тренировками и учебой она заполняла работой — два года она была водителем Uber. На заработанное она оплачивала еду и жилье. А еще отправляла деньги домой, маме. «Ей становится тяжело ухаживать за двумястами овцами, отец тоже не молодеет — ему уже около семидесяти», — объясняла Алифин.

Победа на отборочном чемпионате США для Тулиамук — почти чудо. Никогда до этого она ничего не выигрывала на американском уровне. Но Олимпиада была мечтой, почти целью всей ее карьеры. На Играх трижды выступала ее кумир — Тегла Лурупе, та самая, кто подарила первые шиповки. Ради Олимпиады Алифин с супругом раз за разом откладывали рождение детей.

— Когда я сказала маме и сестрам, что беременна, они не поверили, — вспоминает Тулиамук. — По нашим меркам, рожать первого ребенка в тридцать — это суперпоздно. Так почти не бывает.

Теперь в Токио Алифин собирается доказать, что бывает все. По своему результату она может претендовать на медаль. Но чтобы получить шанс на победу на трассе, ей сначала нужно победить бюрократию. И добиться, чтобы маленькая Зои все-таки поехала в Токио.