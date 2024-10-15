«Если есть возможность поехать без флага, надо выступать». Как марафонка Морозова смогла обойти международные санкции

Александра выиграла Московский марафон в статусе любителя.

12 и 13 октября в Москве прошел марафон по центральным улицам города, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Победительницей среди женщин стала Александра Морозова, пробежавшая дистанцию 42,195 км за 2 часа 30 минут и 35 секунд. Обладая статусом любителя, бегунья не числится в сборной России, поэтому имеет право выступать на международных стартах. Такое положение позволило Александре стать чемпионкой ультрамарафона Comrades в 2022 году. В интервью «СЭ» Морозова поделилась впечатлениями о Московском марафоне, а также рассказала об участии в соревнованиях вне России.

Александра Морозова с выпуском «СЭ», подготовленным вместе с генеральным партнером Московского марафона компанией FONBET. Фото «СЭ»

Из-за погоды замерзли мышцы

— Ожидали столь высокого результата?

— Во время подготовки к соревнованиям, конечно, были определенные надежды, но сезон складывался не очень хорошо, поэтому мыслей о победе не было. Они появились только на последних пяти километрах, на финишной прямой, — только тогда поняла, что такая вероятность существует. Я чувствую удовлетворение от проделанной работы, рада, что подготовку удалось реализовать. Может быть, не в полной мере, потому что погодные условия были не самые идеальные, погода непростая. Вероятно, результат мог бы быть получше, но в общем и целом я довольна им.

— Все-таки как повлияла погода на ваше физическое состояние?

— Мне комфортнее бегать в более теплую погоду. В жару, конечно, тоже непросто, однако лучше, чем в холоде. Из-за прохлады у меня замерзли мышцы, такое было у многих спортсменов. Даже ногам было сложно бежать.

— Если судить по Московскому марафону, то интерес к бегу на длинные дистанции повышается.

— Безусловно, это так. Я уже не первый раз участвую в Московском марафоне, в этом году мне показалось, что интерес действительно повысился. Стало больше пунктов поддержки, в этом есть заслуга организаторов. Это были именно организованные пункты и беговые комьюнити, а не просто люди, которые, так скажем, мимо проходили. Я слышала, как болельщики поддерживали и меня, и моих соперниц, выкрикивали имена. Приятно, что формируется и организуется такая поддержка, прогресс очень большой! Конечно, нам далеко до крупных марафонов, где болельщики стоят стеной, может быть, на наших проспектах это и нелегко сделать. Но при желании все возможно, и я надеюсь, что мы к этому придем, даже если на это нам понадобится 10-20 лет. Когда-нибудь мы увидим стену болельщиков и на наших улицах. Московский марафон очень молодой, поэтому у него все впереди.

— Ощутили атмосферу международных стартов? Ведь было много легкоатлетов из других стран.

— Вообще, организаторы — большие молодцы, это мероприятие выглядит очень достойно даже без иностранных гостей. Привезли достаточно много атлетов, поэтому можно смело сказать, что марафон международный.

— Общались с коллегами из других стран? Каковы их впечатления от соревнований?

— Все ребята очень хорошо отзывались о марафоне, некоторые даже успели посмотреть город. Я наблюдала за ними в ресторане, где мы питались все вместе: было ощущение, что ребята очень довольны, они приехали группами, поэтому не оставались в одиночестве и держались вместе. Марокканская группа, мне кажется, особенно насладилась атмосферой и получила удовольствие от мероприятия.

Не вижу плюсов от профессионального статуса

— Как считаете, такой старт может стать альтернативой международных марафонов?

— Все-таки между ними сложно поставить знак равенства, ведь на зарубежные соревнования ездим в другие страны, а здесь все проходит у нас дома. Думаю, мы только приближаемся к международному уровню. Хотя собрался один из самых сильных составов за последние годы — это понятно по количеству российских и приглашенных атлетов. Стартов много, а спортсмнов немного, поэтому мы обычно рассеиваемся. Но в этот раз старт был поздний, осенний, проходил в октябре, у всех было время подготовиться.

— Не могли бы вы рассказать о вашем статусе? Вы же выступаете в качестве любителя, не входя в состав сборной России.

— Сейчас все эти понятия уже потихоньку расплываются. Если мы говорим про официальные старты, то я не состою в сборной России и не числюсь ни в каких государственных органах. Поэтому я не могу представлять страну на таких официальных стартах, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Олимпийские игры. У меня любительский статус, я просто участвую в забегах. Изначально у меня и не было задачи выходить на масштабные турниры, просто мой уровень не позволял мне попасть в сборную страны. Потом в 2015 году началась история с отстранением нашей сборной от международных стартов, поэтому мне уже не хотелось попадать в национальную команду. Я решила, что мой путь будет такой, ведь мне хочется выезжать за границу, путешествовать и соревноваться на международном уровне. Думаю, что для меня этот вариант будет оптимальный. Тем более что я не вижу для себя каких-то больших плюсов от профессионального статуса. К тому же я специализируюсь на ультрадистанциях. В общем, остаюсь в таком статусе, в котором мне привычно.

— Вы ощущаете отсутствие государственного финансирования или это не сильно сказывается на вашей карьере?

— Конечно, всегда хочется получать зарплату за свою работу. Но, раз я не принадлежу ни к какой структуре, значит, это мой путь. Как вариант, можно искать частных спонсоров, представлять какой-то бренд, это тоже один из способов существования. Если хорошо выступаешь, то призовые тоже помогают.

— Сейчас многие осуждают спортсменов за выступления под нейтральным флагом. Считаете это неправильным?

— Я не согласна с этой историей. Проще отказаться от всего и сидеть дома, только кому от этого будет лучше? Точно не нам, зато те, кто не хочет видеть нас на соревнованиях, наверное, порадуются, что не составляем никакую конкуренцию.

— Лично вам разве не важно, под каким флагом выступать?

— Я в любом случае выступаю за Россию. То есть я заявляюсь на забег так же, как и любой спортсмен, и при регистрации указываю Россию как свою страну. Другое дело, что сейчас некоторые организаторы в целях своей безопасности просто исключают наши флаги из протоколов. По факту это не несет никакой большой смысловой нагрузки: все знают, что ты участник из России, когда ты регистрируешься с российским паспортом. Я не представляю страну только на официальных стартах, например, не могу сама поехать на чемпионат мира, ведь я не в составе сборной страны. Но сейчас Россию не допускают на международные турниры, соответственно, не только я не могу попасть туда, но и любой другой человек, который находится в национальной команде.

Вообще, я считаю, что век спортсмена очень короткий, поэтому надо использовать для себя все возможности. И, допустим, если есть возможность поехать без флага, надо выступать без флага, потому что в рамках общей истории страны судьба одного атлета ничего не стоит. Здесь нужно, наверное, ставить свои интересы на первый план, тем более что все знают, что ты из России, а то, какой там нарисован флажок, — это уже какие-то формальности, которые не касаются спорта.

Александра Морозова. Фото Страница Александры Морозовой в ВК

Суд Южной Африки встал на мою сторону

— В вашей карьере есть какой-то масштабный старт, который запомнился вам больше всего?

— У меня есть один главный старт в карьере, и я туда регулярно возвращаюсь. Это ультрамарафон Comrade в Южной Африке, он проходит на дистанции 90 километров. Самые яркие воспоминания связаны с моей победой на этих соревнованиях в 2022 году.

— Общественность тогда неоднозначно отреагировала на вашу победу. Чужие комментарии вас не сильно задевают?

— Прежде всего я отталкиваюсь от своих интересов. Люди из моего близкого окружения, наоборот, порадовались. Все было сделано официально, я заявилась как любитель. У меня есть полное право участвовать в этих соревнованиях. Сама туда приехала и заплатила стартовый взнос, сама выступила. Да, меня не хотели выпускать на старт, но суд Южной Африки дал мне право выступать. С моей стороны все официально, поэтому не знаю, могут ли хейтеры привести какие-то веские доводы. Если даже суд говорит, что человек должен выйти на старт, то, наверное, это так, ведь в большинстве случаев суд прав. А в интернете много диванных экспертов.

— Каковы ваши дальнейшие планы на карьеру?

— Сейчас хочется отдохнуть, потому что был насыщенный летний сезон. Зиму хочу провести где-то в тепле, потому что в прошлую зиму много работала и никуда уехать не удалось. В следующем году в первую очередь буду опять-таки готовиться к марафону Comrade в Южной Африке. Наверное, хочется вернуться и на Московский марафон в статусе победителя. Нечасто бывает такая возможность, и надо ее использовать, такое, может быть, раз в жизни случается.