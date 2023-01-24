Звезду американского спринта выгнали из самолета после скандала

Одна из самых известных легкоатлеток США Шакарри Ричардсон собирается подать в суд на авиакомпанию American Airlines, которая сняла с рейса 22-летнюю спортсменку из-за скандала на борту.

Девушка поссорилась со стюартом, обвинив того в неуважительном отношении и дискриминации, после чего капитан воздушного суда потребовал, чтоб Ричардсон покинула борт. Часть конфликта Шакарри сняла на видео и выложила в соцсетях.

Напомним, что в 2021 году Ричардсон претендовала на золото Олимпиады в Токио в беге на 100 метров, но не смогла поехать на Игры из-за положительного теста на марихуану. Спортсменка объяснила, что принимала наркотики из-за стресса после смерти матери. В сезоне-2022 Шакарри не смогла отобраться на чемпионат мира и стала лишь седьмой в финале Бриллиантовой лиги.