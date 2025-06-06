Знаменитый советский тренер назвал самые нищие страны, в которых работал

Тренер сборной СССР в 70-80-е годы Станислав Возняк, специализировавшийся на метательных видах в легкой атлетике, в интервью «СЭ» рассказал о самых нищих странах, в которых поработал во время своей карьеры.

— Знакомый футболист, поиграв в Англии, до сих пор пьет страшную гадость — чай с молоком. Чему вас научили эти поездки?

— Мясо готовлю только на чилийский манер. Там кусок не режут — жарят целиком. Часов пять это тянется. Резать начинают, только когда в тарелки раскладывают.

— Ирак чему научил?

— Продуктами не запасаться. Все равно хранить негде, холодильник был крошечный. Идешь на рынок — берешь чуть-чуть. Ну и к орехам всяким привык.

— Знаменитый футболист олимпийский чемпион Алексей Парамонов мне рассказывал: поехал со «Спартаком» году в 45-м в Норвегию, попробовал там сок черной смородины. Говорил: «Этот вкус у меня до сих пор во рту».

— У меня такая же история с манго.

— Это манго сейчас на каждом шагу.

— Вы не представляете, что такое манго на Кубе! Да еще для советского человека, который знать не знал про это все! Сейчас в Москве пробую — ничего похожего на то, кубинское манго. Даже запах другой. Про вкус молчу. В Чили — папайя, апельсины. Тоже не сравнить с тем, что везут в Москву.

— Вы ездили по удивительным краям. Самый невероятный пейзаж, который видели? Для меня, например, кофейные плантации на Кубе, сползающие под гору...

— О, это я сразу вспоминаю — Чили! Выехали мы однажды на рыбалку. Лодка-моторка. Сами чилийцы говорили: «Там нога человека не ступала. Будем первыми». Отвечаю: «Да ладно...» — «Точно!» Действительно, вокруг какие-то дебри. Выходим на открытую воду — указываю: «Видишь, моржи на камнях? Сейчас подойдем ближе». Моржи нас чуть подпустили — и в воду: плюх, плюх... А вокруг утесы, красота! Никогда не забуду!

— Заехать на Кубе чуть вглубь — нищета фантастическая. Видели?

— Самая жуткая нищета, которую видел, — это Гватемала. Но вот если надо вспомнить конкретный случай — вспоминается почему-то Чили. Там увидел картонные хибары. Это на севере Чили. Приезжаем — нам говорят: «В этих местах полвека не было дождя». Домики из настоящего картона, куски пришпилены друг к другу. Мы огляделись, головами покачали, уехали. А на следующий день начинается ливень!

— Все развалилось?

— Как рассказали — смыло в море все эти нагромождения. Еще была картина. Привезли нас в Арику, это тоже север Чили, высокогорье. На высоте четыре тысячи метров на небольшом пятачке топчутся пограничники трех стран. Кажется, Чили, Боливии и Перу.