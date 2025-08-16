Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

16 августа, 12:41

Журова: «Российская легкая атлетика за 10 лет очистилась от допинга»

Сергей Разин
корреспондент

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном возвращении российских легкоатлетов на международную арену.

«Что бы сейчас ни рекомендовал МОК, какие послабления ни начались бы, World Athletics может придумать кучу причин, чтобы по-прежнему не допускать наших легкоатлетов. Там же еще до СВО отстраняли россиян, а федерацию возглавляет Себастьян Коу, который не любит россиян. При этом за последние десять лет точно произошло очищение нашей легкой атлетики, которого требовала от нас международная федерация. Имею в виду скандалы из-за допинга», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от крупных международных соревнований с 2022 года. В марте Коу заявил, что совет World Athletics считает санкции адекватными и не видит необходимости их заменять, дополнять или изменять.

Источник: ВсеПроСпорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Светлана Журова
Читайте также
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Штрафбат

    А 10 лет назад орали, что никакого допинга в российской лёгкой атлетике нет, что это всё происки американщины и мировой закулисы. А теперь выяснилось - очистилась! Вновь торжество и победа!

    20.08.2025

  • Александр Иванов

    депутат Госдумы - все ясно !!! А Коу просто не любит спортсменов , которые употребляют допинг — и только! А суть то одна - весь спорт в России основан на допинге, как и общество - на лжи..

    16.08.2025

  • Ganimed

    Я такого наивного комма не слышал:rofl:КТО очистился от чего, никто даже и не думал этого делать?! :sunglasses:ЛА-это вид спорта, куда без допинга нечего и соваться, спросите Армстронга, можно и обоих сразу:joy:

    16.08.2025

  • Фирсыч

    "Ну и?" В.Карпин.

    16.08.2025

    • Кнороз: «Коу просто не любит россиян и ищет поводы, чтобы нас не допускать»

    Тренер Кретовой — о решении бегуньи переехать в США: «Я разочарован, у меня нет слов»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости