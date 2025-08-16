Журова: «Российская легкая атлетика за 10 лет очистилась от допинга»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном возвращении российских легкоатлетов на международную арену.

«Что бы сейчас ни рекомендовал МОК, какие послабления ни начались бы, World Athletics может придумать кучу причин, чтобы по-прежнему не допускать наших легкоатлетов. Там же еще до СВО отстраняли россиян, а федерацию возглавляет Себастьян Коу, который не любит россиян. При этом за последние десять лет точно произошло очищение нашей легкой атлетики, которого требовала от нас международная федерация. Имею в виду скандалы из-за допинга», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от крупных международных соревнований с 2022 года. В марте Коу заявил, что совет World Athletics считает санкции адекватными и не видит необходимости их заменять, дополнять или изменять.