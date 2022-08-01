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Журова о высказывании Магучих: «Приходится что-то такое придумывать, чтобы там завоевать доверие»

Журова отреагировала на высказывание Магучих о Ласицкене
Читать «СЭ» в
Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание украинской легкоатлетки Ярославы Магучих о Марии Ласицкене.

«Ярославу еще тогда из-за ситуации с флагом замучили. И надо же ей сейчас каким-то образом продемонстрировать другое поведение. Скорее всего, потому что ее тогда сильно гнобили. Она понимает, что заложник этой ситуации, и приходится что-то такое придумывать, чтобы там завоевать доверие», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что у нее изменилось отношение к олимпийской чемпионке из России Марии Ласицкене.

В августе 2021 года Ласицкене и Магучих поздравили друг друга после завоевания олимпийских наград. Совместный снимок вызвал бурную реакцию в обеих странах.

Мария Ласицкене (Кучина)
Светлана Журова
Ярослава Магучих
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