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Сегодня, 11:12

Зеличенок считает, что российской легкой атлетике еще многое нужно сделать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок заявил, что российская легкая атлетика за время своего отстранения сильно отстала в своем развитии, получение национальной федерацией международного статуса должно стать толчком для возвращения на прежние лидирующие позиции в мире.

«Безусловно, в четверг был сделан шаг вперед, пусть и не самый большой. Но, по крайней мере, наша федерация вернулась в одну шеренгу с федерациями по другим видам спорта. Работы предстоит сделать еще очень много, что всем, конечно, понятно. Не секрет, за время отстранения российская легкая атлетика сильно отстала в развитии и уровне результатов. Сейчас нужно возвращать ее на лидирующие позиции, которые она заслуживает и ранее всегда занимала. Нужно очень большое внимание уделять работе детских спортивных школ, да и на уровне сборных нужно искать какие-то новые подходы. Ситуацию, когда в сборной страны в течение полутора лет отсутствует полноценный главный тренер, считаю неправильной. Не нужно изобретать велосипед. Есть «Программа развития легкой атлетики в Российской Федерации до 2024 года», которая утверждена президиумом ВФЛА и министром спорта России Олегом Матыциным. Нужно просто реализовывать ее столь же пунктуально и скрупулезно, как ранее выполнялась дорожная карта восстановления», — приводит слова Зеличенкова ТАСС.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство ВФЛА в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.

Источник: https://tass.ru/sport/17367409
ВФЛА
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