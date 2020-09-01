Заявление Минспорта РФ о мерах по выходу российской легкой атлетики из кризиса

Пресс-служба Минспорта РФ выступила с завлением о ситуации в российской легкой атлетике.

«31 августа Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес World Athletics план первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления ВФЛА, — говорится в заявлении Минспорта РФ. — Документ, подготовленный с участием представителей Министерства спорта Российской Федерации, содержит анализ причин затяжного кризиса, в котором оказалась российская легкая атлетика, и предлагает ряд безотлагательных мер, цель которых — преодолеть тяжелое наследие прошлого и содействовать культуре неукоснительного соблюдения антидопинговых правил во всем легкоатлетическом сообществе.

Ранее с учетом угрозы полного исключения ВФЛА из состава World Athletics Минспорт России пошел на беспрецедентный шаг, выделив ВФЛА субсидию на развитие вида спорта. Это, наряду с участием Министерства в подготовке плана, подчеркивает готовность государства участвовать в создании необходимых условий для выхода из кризиса, в котором в настоящее время пребывает российская легкая атлетика. Ключевыми из этих условий являются строжайшая дисциплина в вопросе соблюдения антидопинговых правил, повсеместное внедрение современных антидопинговых образовательных программ, прозрачность системы управления и защита интересов чистых спортсменов.

Как известно, претензии, накопившиеся у World Athletics по отношению к ВФЛА, главным образом касаются недостаточного контроля за соблюдением антидопинговых правил российскими легкоатлетами, их тренерами и персоналом. Характер некоторых нарушений позволил говорить о сложившейся системе пренебрежения к антидопинговым правилам. Минспорт России со своей стороны планирует ужесточить требования к кандидатам при формировании списков тренеров на ставках в Центре спортивной подготовки сборных команд России, проведет анализ результатов их деятельности, а также рекомендует аналогичную работу организовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. Пока такой статус не получил ни один спортсмен. ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов штрафа до 1 июля за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко, но в срок штраф не был выплачен. На данный момент россияне не могут выступать на соревнованиях в любом статусе.