В Минспорта считают, что выборы главы ВФЛА должны пройти максимально открыто

21 февраля в Олимпийском комитете России состоялось очередное заседание рабочей группы ОКР по подготовке предстоящих выборов руководящих органов ВФЛА. Выборы должны пройти на конференции ВФЛА 28 февраля.

Приводим заявление Министерства спорта РФ полностью:

Минспорт России поддерживает критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления ВФЛА, подготовленные рабочей группой ОКР, и с уважением относится ко всем кандидатам, соответствующим названным критериям. Считаем, что выборы должны пройти максимально открыто и в полном соответствии с действующим законодательством.



При этом подчеркиваем, что ВФЛА является независимой общественной организацией. Минспорт России предупреждает о недопустимости использования кандидатами имиджа министерства и выступления от имени министерства по любым аспектам, связанным с выборами. Выражаем уверенность, что делегаты внеочередной выборной конференции ВФЛА 28 февраля сделают объективный выбор.