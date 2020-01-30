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Завтра Минспорта рассмотрит вопрос о лишении ВФЛА госаккредитации

20:58

Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ выступили с совместным заявлением по поводу ситуации со Всероссийской федерацией легкой атлетики.

ОКР и Минспорт предлагают руководству ВФЛА провести 31 января заседание президиума и рассмотреть вопрос наделения рабочей группы ОКР полномочиями по организации выборов президента ВФЛА.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о сложении полномочий всех членов президиума федерации.

31 января 2020 года Комиссия Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.

Олимпийский комитет России расширит состав своей Рабочей группы и пригласит к участию в работе представителей Минспорта России, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА, РУСАДА.

Кроме того, ОКР отметил, что у него нет оснований не доверять расследованию «дела Лысенко» Независимым легкоатлетическим органом (AIU), и заявил о планах обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить вопрос о полном отстранении ВФЛА, на котором настаивает AIU.

Дополнительная информация

https://olympic.ru/news/news-russia/sovmestnoe-zayavlenie-olimpijskogo-komiteta-rossii-i-ministerstva-sporta-rossijskoj-federatsii/

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