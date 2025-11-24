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24 ноября 2025, 20:47

Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер умер в возрасте 97 лет

Руслан Минаев

Умер заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер, сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Ставрополья. Ему было 97 лет.

Специалист подготовил более 20 мастеров спорта. Его учениками были Борис Криунов — участник Олимпийских игр 1960 года в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4 по 400 м, Николай Харечкин — 11-кратный чемпион РСФСР в беге на 800 м, Владимир Ренсков — победитель Кубка СССР в беге на 400 м и Михаил Наливайко — чемпион СССР в марафоне.

Прощание с Бухбиндером состоится 25 ноября в Легкоатлетическом манеже Ставрополя.

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