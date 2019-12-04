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Заседание комиссии по госаккредитации ВФЛА состоится 13 декабря

00:26
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Заседание комиссии по государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдет 13 декабря. В конце ноября ВФЛА было рекомендовано произвести полную замену всего руководящего состава федерации и досрочно прекратить полномочия действующего президиума.

«Комиссия по государственной аккредитации РФ общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации ВФЛА пройдет 13 декабря», — сообщили в министерстве спорта России в ответ на запрос РИА Новости.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191203/1561934702.html

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