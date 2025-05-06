Легкая атлетика
6 мая, 16:30

Заборский — о мировом рекорде: «В последний день, когда пошел дождь, было тяжело»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский спортсмен Иван Заборский, одержавший победу в ультрамарафоне «6 дней Франции» с новым мировым рекордом — 1047 км 554 м, рассказал «СЭ» о том, как сложился для него старт.

— Было тяжело, потому что первый раз участвовал в соревновании такого формата. В первый и шестой день шли дожди, а с четвертого по пятый — стояла жара 25-26 градусов.

— Моменты кризиса случались?

— Ночью, наверное. Когда такое случалось, я просто шел отдыхать, помогали даже пятнадцать минут сна. Ну и в последний день, когда шел дождь, было уже, конечно, тяжело.

— Ты же не по пятнадцать минут все шесть дней спал?

— Днем, когда была жара, спал или отдыхал час-полтора, затем опять возвращался на трассу. Ночью спал минут по пятнадцать, в общей сложности за сутки сна выходило два — два с половиной часа. За все шесть дней проспал где-то часов двенадцать-пятнадцать.

— Когда понял, что не только выиграешь, но и будет мировой рекорд?

— На рекорд я нацелился изначально, по дням шел с небольшим превышением графика, километров десять-пятнадцать, ну а понимание, что все получится, появилось уже, конечно, ближе к финишу. Каких-то провалов не было.

Иван Заборский.«За шесть дней спал часов двенадцать — пятнадцать». Ультрамарафонец Заборский — о мировом рекорде

Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Никитин — о призовых деньгах: «Мне остается 55 процентов, пока закрываем ипотеки»

Заборский о подготовке к мировому рекорду: «За апрель пробежал 1000 км»

Takayama

