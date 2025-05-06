Заборский о подготовке к мировому рекорду: «За апрель пробежал 1000 км»

Российский спортсмен Иван Заборский, одержавший победу в ультрамарафоне «6 дней Франции» с новым мировым рекордом — 1047 км 554 м, рассказал «СЭ», как проходила его подготовка.

— Когда появилась идея этого рекорда, как готовился?

— Ира Масанова сказала, что будет принимать участие в шестисуточном забеге. Я изначально планировал бежать трехсуточный чемпионат мира, но его перенесли на 2026 год. Поэтому я решил стартовать во Франции, на шести сутках. Связался с организаторами в конце 2024-го и с начала этого года уже стал готовиться. Январь и февраль были, можно сказать, втягивающими, в марте и особенно в апреле вышел уже на серьезные объемы.

— Сколько за апрель?

— 1000 км. 90 процентов этого в спокойном темпе, чуть быстрее пяти минут километр, но были и скоростные интервалы, и горный бег.